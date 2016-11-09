"Вашингтон" всухую уступил "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" нанес поражение "Вашингтону" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Первая звезда встречи – голкипер "Шаркс" Мартин Джонс, отразивший 24 броска по своим воротам. Голами в составе гостей отметились Марк-Эдуар Власич, Брент Бернс и Джо Торнтон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Сан-Хосе" – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Власич - 2 (Павелски, Торнтон), 32:23 - 0:1. Бернс - 5 (Кутюр, Мартин), 37:26 - 0:2. Торнтон - 2 (п.в., Уорд), 58:28 - 0:3.

Вратари: Холтби (56:59 - 58:28) - Джонс.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 24 (4+10+10) - 23 (9+9+5).

Наши: Овечкин (21:12/4/-2), Кузнецов (17:44/0/0), Орлов (19:05/2/0) – -

Вашингтон. Verizon Center.