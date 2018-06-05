03:12 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Вегас": тысячи болельщиков "Кэпиталз" вышли на улицы

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В Вашингтоне начался четвертый финальный матч плей-офф НХЛ между "Кэпиталз" и "Вегасом". Напомним, что после трех игр столичные хоккеисты ведут 2-1.

На площади перед стадионом собралось несколько тысяч любителей хоккея. На самой арене Capital One началась четвертая игра, после пяти минут счет не открыт.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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muchacho

Молодцы, болельщики, так держать! После Саудовской Аравии столько же выйдет, чтобы бить Черчесова.

03:34

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