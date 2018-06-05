"Вашингтон" - "Вегас": тысячи болельщиков "Кэпиталз" вышли на улицы

В Вашингтоне начался четвертый финальный матч плей-офф НХЛ между "Кэпиталз" и "Вегасом". Напомним, что после трех игр столичные хоккеисты ведут 2-1.
На площади перед стадионом собралось несколько тысяч любителей хоккея. На самой арене Capital One началась четвертая игра, после пяти минут счет не открыт.
It’s happening inside, they’re ready outside. #StanleyCup pic.twitter.com/CDJKfgsTcg– NHL Public Relations (@PR_NHL) 5 июня 2018 г.
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muchacho
Молодцы, болельщики, так держать! После Саудовской Аравии столько же выйдет, чтобы бить Черчесова.
03:34