"Вашингтон" - "Вегас": тысячи болельщиков "Кэпиталз" вышли на улицы

В Вашингтоне начался четвертый финальный матч плей-офф НХЛ между "Кэпиталз" и "Вегасом". Напомним, что после трех игр столичные хоккеисты ведут 2-1.

На площади перед стадионом собралось несколько тысяч любителей хоккея. На самой арене Capital One началась четвертая игра, после пяти минут счет не открыт.