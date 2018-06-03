"Вашингтон" - "Вегас": суперсэйв Флери после броска Овечкина. Видео

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" спас свою команду. Вратарь отразил бросок с близкого расстояния Александра Овечкина.

Передачу в этом моменте капитану "Кэпиталз" отдал Евгений Кузнецов, который вернулся на лед после травмы, полученной во второй игре.