"Вашингтон" - "Вегас": суперсэйв Флери после броска Овечкина. Видео

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" спас свою команду. Вратарь отразил бросок с близкого расстояния Александра Овечкина.
Передачу в этом моменте капитану "Кэпиталз" отдал Евгений Кузнецов, который вернулся на лед после травмы, полученной во второй игре.
❌ DENIED ❌https://t.co/nDY772TrFr | #StanleyCup pic.twitter.com/vSynwHiFxv– Sportsnet (@Sportsnet) 3 июня 2018 г.
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spetrov
Потащил. PS: Видимо, здесь соберемся. В онлане никто не привык. :)
03:40
Raissss
Пас читался. Нужно было бросать Кузе. Тогда было бы неожиданнее...
03:39
$n10nep$
Вроде Ови и делал все правильно. Реально потащил МАФ.
03:38