03:32 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Вегас": суперсэйв Флери после броска Овечкина. Видео

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Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери в первом периоде третьего матча финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" спас свою команду. Вратарь отразил бросок с близкого расстояния Александра Овечкина.

Передачу в этом моменте капитану "Кэпиталз" отдал Евгений Кузнецов, который вернулся на лед после травмы, полученной во второй игре.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Потащил. PS: Видимо, здесь соберемся. В онлане никто не привык. :)

03:40

Raissss

Пас читался. Нужно было бросать Кузе. Тогда было бы неожиданнее...

03:39

$n10nep$

Вроде Ови и делал все правильно. Реально потащил МАФ.

03:38

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