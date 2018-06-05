"Вашингтон" - "Вегас": Макнэбб припечатал Оши к борту и спровоцировал потасовку. Видео

В Вашингтоне завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". "Вашингтон" победил 6:2, и после четырех встреч столичные хоккеисты впереди 3-1.



В концовке матча игрок "Голден Найтс" Брэйден Макнэбб толкнул в борт Ти Джей Оши. После этого эпизода началась потасовка между Оши и Дериком Энгелландом, в результате оба хоккеиста за неспортивное поведение получили 10-минутный штраф.