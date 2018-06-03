"Вашингтон" - "Вегас": Кузнецов и Овечкин - в стартовом звене

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов попал в стартовое звено на третий матч финала Кубка Стэнли против "Вегаса". Вместе с ним на лед выйдут Александр Овечкин, Том Уилсон, Дмитрий Орлов, Мэтт Нисканен и голкипер Брэйден Холтби.

Игра состоится сегодня, начало встречи - 3.00 по московскому времени. Счет в серии равный - 1-1.