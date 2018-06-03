"Вашингтон" - "Вегас": Кузнецов и Овечкин - в стартовом звене

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов попал в стартовое звено на третий матч финала Кубка Стэнли против "Вегаса". Вместе с ним на лед выйдут Александр Овечкин, Том Уилсон, Дмитрий Орлов, Мэтт Нисканен и голкипер Брэйден Холтби.
Игра состоится сегодня, начало встречи - 3.00 по московскому времени. Счет в серии равный - 1-1.
Game 3 lineup #StanleyCup #ALLCAPS– Washington Capitals (@Capitals) 2 июня 2018 г.
Game preview: https://t.co/zMw5U7Oh7g pic.twitter.com/fYn6NjFtIO
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Брэйден Холтби
- Мэтт Нисканен
- Том Уилсон
- Вегас Голден Найтс
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