"Вашингтон" - "Вегас": команды, которые лидировали 3-1 в финале НХЛ, выигрывали серию в 32 случаях из 33

В Вашингтоне состоится четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". После трех встреч столичные хоккеисты впереди 2-1.

Отметим, что в 33 случаях финала НХЛ счет был 3-1 после четырех матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх.