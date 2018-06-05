01:19 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Вегас": команды, которые лидировали 3-1 в финале НХЛ, выигрывали серию в 32 случаях из 33

3

В Вашингтоне состоится четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". После трех встреч столичные хоккеисты впереди 2-1.

Отметим, что в 33 случаях финала НХЛ счет был 3-1 после четырех матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх. 

Опрос

"Вегас" или "Вашингтон": кто выиграет Кубок Стэнли-2018?
голосовать
3
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

unLost14

Шипа, здорово, бандюга. Недолюбливаю тебя иногда, но знаю, ты с нами за одно.

02:31

unLost14

Красавец, Пионер, по Орлу здорово отстоял позицию. Не мог тебе помочь в этом деле, в отъезде был. Жаль, что ни один человечек тебя не поддержал. Но ничего, мы ещё сыграем нашу песню))) Выйди на связь, брат. На любой ветке! Надо нам почтами обменяться!

02:29

Антон Шипулин - гений биатлона!)

Вот зачем вот это вот все перед матчем???

01:56

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!