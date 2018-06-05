"Вашингтон" - "Вегас": команды, которые лидировали 3-1 в финале НХЛ, выигрывали серию в 32 случаях из 33

В Вашингтоне состоится четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". После трех встреч столичные хоккеисты впереди 2-1.
Отметим, что в 33 случаях финала НХЛ счет был 3-1 после четырех матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх.
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unLost14
Шипа, здорово, бандюга. Недолюбливаю тебя иногда, но знаю, ты с нами за одно.
02:31
unLost14
Красавец, Пионер, по Орлу здорово отстоял позицию. Не мог тебе помочь в этом деле, в отъезде был. Жаль, что ни один человечек тебя не поддержал. Но ничего, мы ещё сыграем нашу песню))) Выйди на связь, брат. На любой ветке! Надо нам почтами обменяться!
02:29
Антон Шипулин - гений биатлона!)
Вот зачем вот это вот все перед матчем???
01:56