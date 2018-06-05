"Вашингтон" - "Вегас": "Кэпиталз" выиграл всего 7 серий из 12, имея перевес 3-1

В Вашингтоне завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". "Вашингтон" победил 6:2, и после четырех встреч столичные хоккеисты впереди 3-1.



"Вашингтон" довольно неудачно играет, имея перевес 3-1. Команда выиграла лишь 7 серий из 12 (процент – 58,3), тогда как все остальные команды побеждали в сумме в 269 случаях из 282 (процент – 92,1).