07:45 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Вегас": "Кэпиталз" выиграл всего 7 серий из 12, имея перевес 3-1

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В Вашингтоне завершился четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом". "Вашингтон" победил 6:2, и после четырех встреч столичные хоккеисты впереди 3-1.  

"Вашингтон" довольно неудачно играет, имея перевес 3-1. Команда выиграла лишь 7 серий из 12 (процент – 58,3), тогда как все остальные команды побеждали в сумме в 269 случаях из 282 (процент – 92,1).

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Baga80

Просто жесть. В 5 сериях проигрывали по три подряд матча. Думаю в этой серии нужно решать пока горячо. На поле соперника не откладывая в долгий ящик.

08:57

alex221083

Самое время улучшить процент.

08:50

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