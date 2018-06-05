"Вашингтон" - "Вегас": "Кэпиталз" с передачи Кузнецова открыл счет. Видео

"Вашингтон" открыл счет в 4-м матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". На 10-й минуте первого периода Ти. Джей. Оши поразил ворота соперника с передачи россиянина Евгения Кузнецова. Теперь у российского нападающего 28 (12+16) очков в плей-офф.
CHECK THE FANCY FOOTWORK FROM @TJOshie77! #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/cjnk5D8Iqt– Washington Capitals (@Capitals) 5 июня 2018 г.
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жек
Вши ложками жрали перед игрой???
04:32
spetrov
Сомнительное удаление, на мой взгляд...
04:32
Andyk1
Домашние штанги за Вашиков..как и должно быть)
04:32
Raissss
Ну мля. Ну обоюдное же...
04:31
Adios Amigos R...
Надо выстоять...
04:31
$n10nep$
Еще одна ППшечка для Вегаса...
04:31
MAPKJIAP
Эх, Кемпны((((
04:28
Andyk1
Большинство Вегаса ни о чём..молодцы Вашики..выстояли..
04:28
$n10nep$
Adios Amigos R... Фига себе тут дела творятся...Надо было раньше вставать:%))) 04:22 =================================== Главное Повара не разбуди))
04:28
spetrov
$n10nep$, да я шутить пытаюсь. :) Не обращай внимания. :) ОК, проехали. :)
04:25
Andyk1
Встретились два Карлсона..мля авиадиспетчеры не развели..(
04:24
$n10nep$
spetrov Приветствую всех! $n10nep$, а ты говорил "черное дерево". Блэк браза - кудесник! :) 04:23 ================ Привет. Хватит тебе уже))
04:24
Raissss
Спокойно!!!
04:23
$n10nep$
Имею в виду игру в своей зоне. Меньшинство надо выстоять! Пропускать рано!
04:23
Kurt
Вашингтонцам теперь не нужно давать вернуться Вегасу в игру. Особливо это касается Орлова и Холтби, больно они жалостливые к сопернику.
04:23
spetrov
Приветствую всех! $n10nep$, а ты говорил "черное дерево". Блэк браза - кудесник! :)
04:23
MAPKJIAP
Удаление Карлсона американского чистое, Хотя Карлссон шведский упал картино
04:23
Andyk1
Нил врезался в Овечкина после свистка..дурашка.щаз жди))
04:23
$n10nep$
Народ, я в шоке. Ови контролит шайбу на месте, как элитный центр. Не отбрасывается, а через короткий обыгрыш остается на чистом льду.
04:22
Adios Amigos R...
Фига себе тут дела творятся...Надо было раньше вставать:%)))
04:22
Andyk1
Вот и скворечник Флери проверили)
04:19
Andyk1
Класс и порядок Вашингтона пока бьёт только порядок Вегаса..
04:17
Raissss
Нет, не смогут Вегас сегодня победить! Ну никак против Высших сил не попрешь!
04:17
Andyk1
Нил и Маршесо по ходу ворот не видят..и это хорошо)
04:16
$n10nep$
Мда, у Вегаса даже броски из убойных позиций не получаются. Второй раз шайба сходит с крюка.
04:15
MAPKJIAP
Kurt, Вашингтон,как киллер____ Во точно сказано.... Очень сосредоточены, я думаю, что если победят или проиграют не сразу врубятся, что произошло, будут стоять и недоумевать, что игр больше не будет=))
04:14
Kurt
Передачи Кузи - это конечно одно загляденье. Его партнерам можно просто на свободный лед выкатываться и ждать. Обязательно прямо в клюшечку получать, а там главное мимо ворот не промахнуться.
04:14
Raissss
$n10nep$============= После окончательной победы, имхо))///дык охлаждать надо же заранее....))
04:14
Andyk1
Рано пока шампанское..надо эту встречу до ума довести..Вашикам щаз надо как в третьей встрече..схема накатана)
04:12
Басист
Наидобрейшего всем и на этой ветке))) Ну что, всё пучком) Главная цель сама плывет в руки, теперь успокоиться и просто самим ее не отдать. Без дичайшего разворота фарта на 180 градусов Вегасу ничегошеньки не светит. Морально они уже в нокдауне, в последние минуты периода чуть ли не клюшки из рук валились.
04:12