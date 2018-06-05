03:35 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Вегас": "Кэпиталз" с передачи Кузнецова открыл счет. Видео

54

"Вашингтон" открыл счет в 4-м матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". На 10-й минуте первого периода Ти. Джей. Оши поразил ворота соперника с передачи россиянина Евгения Кузнецова. Теперь у российского нападающего 28 (12+16) очков в плей-офф.

"Вашингтон" - "Вегаса". Трансляция матча №4

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"Вегас" или "Вашингтон": кто выиграет Кубок Стэнли-2018?
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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (54)
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жек

Вши ложками жрали перед игрой???

04:32

spetrov

Сомнительное удаление, на мой взгляд...

04:32

Andyk1

Домашние штанги за Вашиков..как и должно быть)

04:32

Raissss

Ну мля. Ну обоюдное же...

04:31

Adios Amigos R...

Надо выстоять...

04:31

$n10nep$

Еще одна ППшечка для Вегаса...

04:31

MAPKJIAP

Эх, Кемпны((((

04:28

Andyk1

Большинство Вегаса ни о чём..молодцы Вашики..выстояли..

04:28

$n10nep$

Adios Amigos R... Фига себе тут дела творятся...Надо было раньше вставать:%))) 04:22 =================================== Главное Повара не разбуди))

04:28

spetrov

$n10nep$, да я шутить пытаюсь. :) Не обращай внимания. :) ОК, проехали. :)

04:25

Andyk1

Встретились два Карлсона..мля авиадиспетчеры не развели..(

04:24

$n10nep$

spetrov Приветствую всех! $n10nep$, а ты говорил "черное дерево". Блэк браза - кудесник! :) 04:23 ================ Привет. Хватит тебе уже))

04:24

Raissss

Спокойно!!!

04:23

$n10nep$

Имею в виду игру в своей зоне. Меньшинство надо выстоять! Пропускать рано!

04:23

Kurt

Вашингтонцам теперь не нужно давать вернуться Вегасу в игру. Особливо это касается Орлова и Холтби, больно они жалостливые к сопернику.

04:23

spetrov

Приветствую всех! $n10nep$, а ты говорил "черное дерево". Блэк браза - кудесник! :)

04:23

MAPKJIAP

Удаление Карлсона американского чистое, Хотя Карлссон шведский упал картино

04:23

Andyk1

Нил врезался в Овечкина после свистка..дурашка.щаз жди))

04:23

$n10nep$

Народ, я в шоке. Ови контролит шайбу на месте, как элитный центр. Не отбрасывается, а через короткий обыгрыш остается на чистом льду.

04:22

Adios Amigos R...

Фига себе тут дела творятся...Надо было раньше вставать:%)))

04:22

Andyk1

Вот и скворечник Флери проверили)

04:19

Andyk1

Класс и порядок Вашингтона пока бьёт только порядок Вегаса..

04:17

Raissss

Нет, не смогут Вегас сегодня победить! Ну никак против Высших сил не попрешь!

04:17

Andyk1

Нил и Маршесо по ходу ворот не видят..и это хорошо)

04:16

$n10nep$

Мда, у Вегаса даже броски из убойных позиций не получаются. Второй раз шайба сходит с крюка.

04:15

MAPKJIAP

Kurt, Вашингтон,как киллер____ Во точно сказано.... Очень сосредоточены, я думаю, что если победят или проиграют не сразу врубятся, что произошло, будут стоять и недоумевать, что игр больше не будет=))

04:14

Kurt

Передачи Кузи - это конечно одно загляденье. Его партнерам можно просто на свободный лед выкатываться и ждать. Обязательно прямо в клюшечку получать, а там главное мимо ворот не промахнуться.

04:14

Raissss

$n10nep$============= После окончательной победы, имхо))///дык охлаждать надо же заранее....))

04:14

Andyk1

Рано пока шампанское..надо эту встречу до ума довести..Вашикам щаз надо как в третьей встрече..схема накатана)

04:12

Басист

Наидобрейшего всем и на этой ветке))) Ну что, всё пучком) Главная цель сама плывет в руки, теперь успокоиться и просто самим ее не отдать. Без дичайшего разворота фарта на 180 градусов Вегасу ничегошеньки не светит. Морально они уже в нокдауне, в последние минуты периода чуть ли не клюшки из рук валились.

04:12

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