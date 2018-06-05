"Вашингтон" - "Вегас": "Кэпиталз" с передачи Кузнецова открыл счет. Видео

"Вашингтон" открыл счет в 4-м матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса". На 10-й минуте первого периода Ти. Джей. Оши поразил ворота соперника с передачи россиянина Евгения Кузнецова. Теперь у российского нападающего 28 (12+16) очков в плей-офф.

"Вашингтон" - "Вегаса". Трансляция матча №4