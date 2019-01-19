"Вашингтон" ведет переговоры с администрацией Трампа

"Вашингтон" ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу посещении Белого дома в честь победы в Кубке Стэнли, информирует russianmachineneverbreaks.com. Как отмечается, стороны обсуждают дату приема.

Вероятно, что он пройдет в конец января, когда у "Вашингтона" будет перерыв.

Напомним, что Трамп не сиал принимать в Белом доме чемпионов НБА. Такое решение было принято, когда некоторые игроки, включая Стефена Карри и Леброна Джеймса, заявили, что что их команды не заинтересованы в визите в Белый дом.