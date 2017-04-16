"Вашингтон" уступил "Торонто" во 2-м овертайме, Овечкин забил гол

"Торонто" одолел "Вашингтон" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:3 в овертайме и сравнял счет в серии – 1-1. Автором победного гола "Мэйпл Ливз" стал нападающий Каспери Капанен. В составе "Кэпиталз" одну из шайб забросил Александр Овечкин, открыв счет своим голам в этом розыгрыше плей-офф. Его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
Третий матч пройдет в ночь на 18 апреля в 2.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финал
Второй матч
"Вашингтон" – "Торонто" 3:4 2ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: ван Римсдайк - 1 (Гардинер, Бозак), 17:34 - 0:1. ОВЕЧКИН - 1 (бол., Оши, Юханссон), 23:47 - 1:1. Карлсон - 1 (бол., Уильямс, Бураковски), 31:06 - 2:1. Капанен - 1 (Мартин, Бойл), 34:25 - 2:2. Райлли - 1 (бол., Марнер), 39:46 - 2:3. Бэкстрем - 1 (ОРЛОВ), 52:39 - 3:3. Капанен - 2 (Бойл, Мартин), 91:53 - 3:4.
Вратари: Холтби - Андерсен.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 50 (8+12+14+16) - 51 (11+12+8+20).
Наши: Овечкин (24:35/9/+1), Кузнецов (30:33/4/-1), Орлов (30:04/3/0) – -
Вашингтон. Verizon Center.
Счет в серии: 1-1 (3:2 ОТ)
Весёлый©
Пока там бьются молодые львы и их не менее молодой тренер против прошлого, точнее против Филимонова и Кори с Перри, придумал фундаментальный мегавброс. Не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, точнее, лорда ихнего Стэнли? Вернем корыто на историческую родину, Канаду (и, может быть, даже в провинцию Саскачеван, она же "кисискачеванисипи")?! Кто, если не они (Гудроны с Ткачаками, МакДи с Драйзайтлями, Мэтттьюсы, Капанены, Нюландеры и Марнеры)?! Когда, если не сейчас (ну, или нимношк позже)?
07:46
БигБосс
Неожиданно.... Теперь 2 раза в Канаде выиграть!
06:58
mikha1
А с такими косяками в обороне Вашики могут не дожить и до второго раунда.
06:57
Марио66
Глупые, совершенно глупые удаления, лишили Торонто победы в основное время вторую игру подряд. Честногря думал, что чем дальше ОТ, тем меньше шанесов у молодежи Бэбкока, но сказочник божил аки флейтист над вашингтонскими крысами. Остону и Ко надо прибавлять, правда не уверен, что у них остались для этого силы и ресурсы в первый-то для них сезон в НХЛ. Вашингтон, к слову, очень даже неплох, мало чем Торонте в скоростях уступает. Благо что их главная звезда не только симулирует нарушения, но и продолжает имитировать видимость игры в хоккей. Хотя, эпизодами Санёк неплохо смотрелся, но химия со звеном у него отсутствует как класс.
06:56
mikha1
Монте-Кристо(Мститель) Так за 1 период Уильям отсидел вообще 4 минуты и сыграл на 2 минуты больше Ови, Кузнецов -6 минут играл, хотя тоже была отсидка в штраф-боксе. Ну а Овечкин вообще за 3 периода сыграл только 15.29. Вероятно Тротц хочет, чтоб он был свежим к ЧМ. Где там была симуляция у Саня я тоже не понял. По поводу второго гола Торонто: несколько повторов на Евроспорте толком ничего не показали, но склоняюсь, что вне игры не было. А вот в 3-м периоде действительно судьи забыли, что за нарушения надо удалять.
06:56
HarryAngel
Ну, теперь все увидели "чемпионов" в деле. У Вашингтона абсолютно некому забивать, сплошь дрова. Овечкин - живая достопримечательность которой (в роли шкапа ) позволяют доезжать до чужой зоны и иногда бросить. Кузя - как всяком гению не суждено быть понятому при жизни. Канадские молокососы, поняв какие перед ними "легенды" поймали кураж и заслуженно вырвали у "чемпионов" очко. Кароче, питсбург - в финале конфы.
06:56
Монте-Кристо(Мститель) .
Воскрес в овертайме Торонто ! Овечкин играл хорошо. Но обязан был решать судьбу матча ! Еще раз всех с Пасхой ! ........... PS. Сегодня ругаться и гневаться нельзя. Поэтому выложил пост и удаляюсь.
06:49
Весёлый©
У Овечкина очень сильно скорость упала, как его Марнер догнал после выхода А.М. один на один прямо со скамейки штрафников (отсиживал за Холтби, отдыхать Лысый отправил, тоже видел, что наелся Сашок, видимо)...
06:48
Монте-Кристо(Мститель) .
Всех с днем Великой Пасхи ! Христос Воскресе ! Воскреснет ли Овечкин ? На это ответит матч. О первом периоде. Не скажешь, что было преимущество Вашингтона. Но они имели 6-7 стопроцентных голевых моментов. Выходы один на один. Броски с пятачка. У ворот Холтби по сути не было ни одного стопроцентного. Забил же Торонто. Гол по сути привез Бигл. Который грубо ошибся возле своего пятачка. Сразу бросок и вынимай. Холтби не выручил. А вот сказочник датчанин Андерсен опять творил чудеса. Овечкин в первом периоде сыграл всего 2:57. Ибо было четыре удаления у Вашингтона. Имел стопроцентный момент. И вывел Бэкстрема один на один. Но там сплоховал швед. Торонто снова предложил ураганный темп. Но сейчас Вашингтон к этому был готов. Думаю, что гостей опять на весь матч не хватит. Подустанут к концу третьего периода. О судействе. Такое впечатление словно судят арбитры из КХЛ, а Торонто это Политпроект-СКА. Комаров грубо нарушил правила на Овечкине, финна за это удалили, но Сане эти кхэловцы придумали симуляцию. Сомнительные удаления были у Кузнецова и Джастина Уильямса. Судей на мыло ! Второй период. На четвертой минуте состоялось Воскресение Овечкина ! Да, в большинстве. Да, со своей точки. После отличного паса Оши. Всего второй бросок столичных в данном периоде. А Торонто мог забить несколько раз. Спасибо Холтби. Выручил. И снова вал атак Торонто. Холтби ! В середине периода Вашингтон в большинстве. Виннику чуть нос клюшкой не сломали. И снова должно быть удаление у гостей. У Оши выбили клюшку. Свисток молчит. Молчал он, когда в начале периода Орпика толкнули на борт. ТВ потом этот момент несколько раз повторило. Показывая необъективность кхэловских судей из НХЛ. Вашингтон все-таки использовал большинство. Карлсон забил броском от синей линии. С передачи Уильямса. Сказочник Андерсен бросок не видел, был полностью закрыт. Причем своими игроками. На 13 минуте страшную травму получает ведущий защитник гостей Полак. Сам наткнулся на Орпика. Видимо кресты. И тут Торонто забивает. Грубейшая ошибка Бигла и Винника на пятачке. Защитники вообще непонятно где катались. Тротц требует повтор. Видно, что офсайд. Но кхэловцы гол засчитывают. За 30 секунд до конца периода удаляют Орлова. Тут чистое нарушение. Бросок от синей линии. Гол ! 2:3. Холтби был закрыт. Поведя 2:1 столичные успокоились. За что тут же поплатились. Какой-то бардак творится в команде. Хаос и неорганизованность. А почему ? Лучше лев во главе стада баранов. Чем баран во главе стада львов. Третий период. Тупые, формальные броски для очистки совести Вашингтона. И острейшие, голевые Торонто. Опять оборона гостей показывает мастер-класс обороне столичных. А все благодаря форчекингу в зоне Вашингтона. И сумасшедшему темпу. Столичные уступают в скорости и в активности. Продолжает штамповать голевые моменты Торонто. Вашингтон ничего создать не может. Только на 12 минуте опасно бросил со средней дистанции Овечкин. И понеслась затяжная атака. Больше минуты не выпускали гостей из зоны. Создали еще пару голевых моментов. И наконец-то столичные забили. Бэкстрем после броска-наброса на пятачок Орлова. Исправился швед. До этого он был вообще незаметен. Как в данной игре, так и в предыдущей. Отмечу, что во время этой продолжительной атаки была подножка на игроке столичных. Но кхэловцы проглотили свистки. Как и тремя минутами ранее. Странное судейство для НХЛ. Игра пошла от ножа. За четыре минуты до конца периода Овечкин вывел Оши на убойную позицию. Суперсейв сказочника ! Тут же грубейшая ошибка защитников Вашингтона. Холтби тащит ! Остаются две минуты. Безумный натиск столичных. Бросали из убойных позиций Овечкин, Юханссон, Бэкстрем. Не забить невозможно ?! Но что творил Андерсен ! Сказочник !!! Безусловно, лучший игрок матча пока. У Вашингтона по игре Юханссон. Затем Овечкин. Худшие у столичных ? Вся четвертая тройка. А также Шаттенкирк. Он выглядит, как инородное тело. Но это по окончании третьего периода. Все может изменить дополнительное время. Овертайм. Вязкая игра. Но постепенно инициатива переходит к Вашингтону. Удаление на Кузнецове за 9:50 до конца 4 периода. Жарко было у ворот Торонто. Но в итоге чуть не забили столичным. Нисканен допустил выход один на один, грубо ошибся в зоне соперника. За три минуты до конца суперсейв Холтби ! И тут же он нарушает правила. Достал его Кадри. Гости в большинстве. Отбывает Овечкин. Горячо у ворот столичных. Холтби ! Овечкин выскакивает со скамьи штрафников и выходит чисто один на один. Андерсен ! Такому сказочнику и Ганс Христиан бы позавидовал. Все отлично сделал Саня. Но вратарь сыграл на пять с плюсом ! Валидольно-нитроглицериновый матч !!! Второй овертайм. С Богом Вашингтон ! Смотрю по каналу Евроспорт. Замена комментатора. Не выдержали напряжения матча голосовые связки Кузмака. Замена неравноценная. Копия явно хуже оригинала. Хоккей во втором овертайме явно интереснее нового комментатора. Откуда силы у соперников ? По-прежнему острая игра с обеих сторон. Причем Торонто доминирует, когда у столичных на льду 3 и 4 звенья. Вашингтон лучше, когда у него играют 1 и 2 звенья. А Торонто то выглядит свежее. Подсели столичные. И ГОЛ ! Пас назад из-за ворот Бойла на Капанена и последний забивает в пустые ворота ! Капанен делает дубль. И становится лучшим игроком матча. Второй 0 сказочник Андерсен ! Третий - Бойл. Это моя версия. Вашигтон сам виноват в поражении. Обязан все был решать в две последние минуты третьего периода. Когда не использовал кучу моментов. Всех с Великой Православной Пасхой ! Христос Воскресе !
06:46