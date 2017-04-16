"Вашингтон" уступил "Торонто" во 2-м овертайме, Овечкин забил гол

"Торонто" одолел "Вашингтон" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:3 в овертайме и сравнял счет в серии – 1-1. Автором победного гола "Мэйпл Ливз" стал нападающий Каспери Капанен. В составе "Кэпиталз" одну из шайб забросил Александр Овечкин, открыв счет своим голам в этом розыгрыше плей-офф. Его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Третий матч пройдет в ночь на 18 апреля в 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финал

Второй матч

"Вашингтон" – "Торонто" 3:4 2ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: ван Римсдайк - 1 (Гардинер, Бозак), 17:34 - 0:1. ОВЕЧКИН - 1 (бол., Оши, Юханссон), 23:47 - 1:1. Карлсон - 1 (бол., Уильямс, Бураковски), 31:06 - 2:1. Капанен - 1 (Мартин, Бойл), 34:25 - 2:2. Райлли - 1 (бол., Марнер), 39:46 - 2:3. Бэкстрем - 1 (ОРЛОВ), 52:39 - 3:3. Капанен - 2 (Бойл, Мартин), 91:53 - 3:4.

Вратари: Холтби - Андерсен.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 50 (8+12+14+16) - 51 (11+12+8+20).

Наши: Овечкин (24:35/9/+1), Кузнецов (30:33/4/-1), Орлов (30:04/3/0) – -

Вашингтон. Verizon Center.

Счет в серии: 1-1 (3:2 ОТ)