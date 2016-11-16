"Вашингтон" уступил "Коламбусу", Бобровский сделал 21 сэйв

"Коламбус" взял верх над "Вашингтоном" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола "Блю Джэкетс" стал форвард Кэм Аткинсон. Ворота хозяев защищал Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок из 22. Российские форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Вашингтон" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бэкстрем - 2 (Орпик, Чорни), 35:43 - 0:1. Веренски - 5 (Карлссон, Савар), 53:02 - 1:1. Аткинсон - 5 (Дубински), 60:37 - 2:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Грубауэр.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (5+7+13+2) - 22 (6+13+3+0).

Наши: – – Овечкин (14:12/4/-2), Кузнецов (14:45/1/-1), Орлов (21:28/2/-1).

Коламбус. Nationwide Arena.