"Вашингтон" уступил "Калгари", Овечкин и Кузнецов не набрали очков

"Калгари" обыграл "Вашингтон" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флэймз" прервали двухматчевую серию поражений, "Кэпиталз" проиграл в седьмой раз за сезон.
В составе победителей по шайбе забросили Майкл Ферланд и Шон Монахэн, у гостей забил Якуб Врана. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 18 минут, нанес три броска и заработал показатель полезности "-1". Евгений Кузнецов сыграл 18 минут, нанес четыре броска и заработал двухминутное удаление. Защитник Дмитрий Орлов за 21 минуту встречи трижды бросил по воротам.
Напомним, что решающая шайба "Калгари" была заброшена после ошибки Орлова в атаке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" – "Вашингтон" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Ферланд - 3 (Кулак, Годро), 22:08 - 1:0. Врана - 3 (Оши), 44:19 - 1:1. Монахэн - 6 (Годро, Джиордано), 49:09 - 2:1.
Вратари: Смит - Грубауэр (59:05 - 59:38, 59:44).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 38 (14+15+9) - 31 (12+10+9).
Наши: - - Кузнецов (18:35/4/-1), Овечкин (18:41/3/-1), Орлов (21:10/3/-1).
30 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Калгари Флэймз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Шон Монахэн
- Майкл Ферланд
- Якуб Врана
Монте-Кристо (Мститель) .
Вашингтон провел лучший свой матч за последние шесть туров. Начал хорошо играть с первых минут, без раскачки. Появилась осмысленность действий в атаке. В обороне играли строго. Грубауэр стоял неожиданно очень надежно. Вот только и вратарь Калгари играл отлично в воротах. Это в предыдущем матче Вашингтону сказочно повезло с Тэлботом, тот три раза ошибся. А Смит ни разу. К тому же парировал сложнейшие броски. Выручал команду. В третьем периоде Вашингтон подсел, сказался вчерашний матч. А Калгари вчера отдыхал. Это и отразилось на итоге. Но столичные бились из последних сил. Правда, с голом им повезло сказочно. Виноват судья. Игрок хозяев выбрасывал шайбу из зоны, а линейный встал на пути шайбы. И вместо опасной контратаки хозяева получили гол в свои ворота. Не будь там судьи, то Вашингтон бы не забил вообще. Кузнецов провел матч слабовато. Его броски по воротам Калгари можно только пасами Смиту назвать. Овечкин играл гораздо лучше его. Но сегодня Бэкстрем с Оши и Враной поддержали капитана. И третье звено опасно атаковало. В целом появилась надежда, забрезжил лучик Солнца в тучах. Хотя может Калгари просто слабая команда. И теперь только такие уровень Вашингтона.
07:14