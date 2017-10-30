"Вашингтон" уступил "Калгари", Овечкин и Кузнецов не набрали очков

"Калгари" обыграл "Вашингтон" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Флэймз" прервали двухматчевую серию поражений, "Кэпиталз" проиграл в седьмой раз за сезон.

В составе победителей по шайбе забросили Майкл Ферланд и Шон Монахэн, у гостей забил Якуб Врана. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 18 минут, нанес три броска и заработал показатель полезности "-1". Евгений Кузнецов сыграл 18 минут, нанес четыре броска и заработал двухминутное удаление. Защитник Дмитрий Орлов за 21 минуту встречи трижды бросил по воротам.

Напомним, что решающая шайба "Калгари" была заброшена после ошибки Орлова в атаке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Вашингтон" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ферланд - 3 (Кулак, Годро), 22:08 - 1:0. Врана - 3 (Оши), 44:19 - 1:1. Монахэн - 6 (Годро, Джиордано), 49:09 - 2:1.

Вратари: Смит - Грубауэр (59:05 - 59:38, 59:44).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 38 (14+15+9) - 31 (12+10+9).

Наши: - - Кузнецов (18:35/4/-1), Овечкин (18:41/3/-1), Орлов (21:10/3/-1).

30 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.