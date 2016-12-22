"Вашингтон" уступил "Филадельфии" по буллитам, Орлов набрал очко

"Филадельфия" взяла верх над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. В составе "Кэпиталз" результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард "Флайерз" Уэйн Симмондс.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Вашингтон" – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бураковски – 3 (ОРЛОВ, Эллер), 18:24 – 0:1. Раффль – 7 (Гудас, Ворачек), 24:25 – 1:1. Эллер – 3 (Карлсон, Бураковски), 29:53 – 1:2. Жиру – 10, 39:39 – 2:2.

Победный буллит: Симмондс.

Вратари: Мэйсон – Холтби.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 38 (7+13+14+4) – 38 (14+10+10+4).

Наши: Любимов (15:02/1/0), Проворов (23:52/2/1) – Кузнецов (19:46/3/-2), Овечкин (19:57/2/-1), Орлов (24:29/1/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.