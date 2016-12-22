"Вашингтон" уступил "Филадельфии" по буллитам, Орлов набрал очко

"Филадельфия" взяла верх над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. В составе "Кэпиталз" результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард "Флайерз" Уэйн Симмондс.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" – "Вашингтон" – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бураковски – 3 (ОРЛОВ, Эллер), 18:24 – 0:1. Раффль – 7 (Гудас, Ворачек), 24:25 – 1:1. Эллер – 3 (Карлсон, Бураковски), 29:53 – 1:2. Жиру – 10, 39:39 – 2:2.
Победный буллит: Симмондс.
Вратари: Мэйсон – Холтби.
Штраф: 4 – 6.
Броски: 38 (7+13+14+4) – 38 (14+10+10+4).
Наши: Любимов (15:02/1/0), Проворов (23:52/2/1) – Кузнецов (19:46/3/-2), Овечкин (19:57/2/-1), Орлов (24:29/1/+1).
Филадельфия. Wells Fargo Center.
.BattleFish.
bezik алеша какой то обновлял этот сайт, убожество, я до сих пор привыкнуть не могу, много неудобство, вот прошлая версия была идеальна, зачем портили!?
10:38
bezik
Вступил. Я все жду, когда наконец поправят стату вратарей, уберут ничьи и поставят поражения в ОТ или SO. И мобильную версию отладят. Приходится пользоваться прошлогодней версией сайта. Только новостей не почитать, а стата матча до сих пор работает
10:29
.BattleFish.
bezik вступай в SE Users я там один пока!) Поставил на Коламбус, Пантер и СЛБ!
10:12
bezik
у меня 12 хет-триков. С начала сезона участвую, но там тяжко угадать все 3. Часто 1 подводит. Вот завтра 3 равных иатча: КБД-ПП, ТБЛ-СЛБ и ФП-ББ. И как тут угадать 3 победителя?
09:47
.BattleFish.
Шанс выиграть 20 тысяч зеленых, но это наверно только для жителей США и Канады как обычно!)))
09:40
.BattleFish.
Ребят, а никто случаем не участвует в Hat trick challenge на оф сайте НХЛ!? Забавная штука по типу вангования ветки ПО КС, там все просто, через свой аккаунт вступаешь в лигу (можно несколько) или создаешь свою и каждый день отвечаешь на три вопроса по игровому дню, к примеру кто победит или наберет тот или иной игрок очко, отвечаешь правильно на все три вопроса получаешь 1 хет трик, и какое то количество очков!) Я вступил в лигу Пингвины и СЛБ, заходите!)))
09:37
ЮКИ
санёк,меняй хоккей на санки!или разводись!
09:04
Монте-Кристо (Мститель) .
Шла последняя минута основного времени. На счету Овечкина было НОЛЬ БРОСКОВ. Это единственное, что надо знать об этом матче. Тротца на выход.
07:14