02:40 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон": "Уровень настроения: Евгений Кузнецов". Видео

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Пресс-служба "Вашингтона" оценила празднование Евгением Кузнецовым первой заброшенной шайбы в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Россиянин уже на 17-й секунде встречи открыл счет. "Кэпиталз" в твиттере опубликовал видео, как Кузнецов прокатывается после гола, подписав: "Уровень настроения: Евгений Кузнецов".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

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Папа Рынской

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