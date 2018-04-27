"Вашингтон": "Уровень настроения: Евгений Кузнецов". Видео

Пресс-служба "Вашингтона" оценила празднование Евгением Кузнецовым первой заброшенной шайбы в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Россиянин уже на 17-й секунде встречи открыл счет. "Кэпиталз" в твиттере опубликовал видео, как Кузнецов прокатывается после гола, подписав: "Уровень настроения: Евгений Кузнецов".