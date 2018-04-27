"Вашингтон": "Уровень настроения: Евгений Кузнецов". Видео

Пресс-служба "Вашингтона" оценила празднование Евгением Кузнецовым первой заброшенной шайбы в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Россиянин уже на 17-й секунде встречи открыл счет. "Кэпиталз" в твиттере опубликовал видео, как Кузнецов прокатывается после гола, подписав: "Уровень настроения: Евгений Кузнецов".
Mood level: @Kuzya92 pic.twitter.com/71O1OnoGOo– Washington Capitals (@Capitals) 26 апреля 2018 г.
Материалы других СМИ
.BattleFish.
Ови сегодня в огне! Весь Вашингтон старается и помнит унизительные поражения в предыдущих сериях!
03:08
Папа Рынской
показывает как Плаксу по я...м бить будет, што ле?
02:47