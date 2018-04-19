"Вашингтон" тренировался без Оши перед четвертой игрой с "Коламбусом"

"Вашингтон" провел сегодняшнюю тренировку перед четвертым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли с "Коламбусом" без Ти Джея Оши. Пока счет в серии 2-1 в пользу "Блю Джекетс". Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 2.30 по московскому времени.
Сочетания звеньев:
Холтби (Грубауэр);
Кемпны – Карлсон, Овечкин – Кузнецов – Уилсон;
Орлов – Нисканен, Стивенсон – Бекстрем – Бойд;
Орпик – Джус, Коннолли – Эллер – Смит-Пелли;
Врана – Бигл – Чиассон.
Ovechkin-Kuznetsov-Wilson– Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 19 апреля 2018 г.
Stephenson-Backstrom-Boyd
Connolly-Eller-DSP
Vrana-Beagle-Chiasson
Consider Boyd a placeholder for Oshie.
Kempny-Carlson
Orlov-Niskanen
Orpik-Djoos
Holtby starting.
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