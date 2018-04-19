"Вашингтон" тренировался без Оши перед четвертой игрой с "Коламбусом"

"Вашингтон" провел сегодняшнюю тренировку перед четвертым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли с "Коламбусом" без Ти Джея Оши. Пока счет в серии 2-1 в пользу "Блю Джекетс". Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 2.30 по московскому времени.

Сочетания звеньев:

Холтби (Грубауэр);

Кемпны – Карлсон, Овечкин – Кузнецов – Уилсон;

Орлов – Нисканен, Стивенсон – Бекстрем – Бойд;

Орпик – Джус, Коннолли – Эллер – Смит-Пелли;

Врана – Бигл – Чиассон.