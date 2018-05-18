"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Орлов открыл счет в матче. Видео

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов открыл счет в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". 26-летний россиянин на 5-й минуте первого периода поразил ворота соотечественника Андрея Василевского. Теперь на счету Орлова 8 (2+6) очков в плей-офф.
What a shift from 77 + 9! #ALLCAPS pic.twitter.com/wDd1H5cz2u– Washington Capitals (@Capitals) 18 мая 2018 г.
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$n10nep$
Большинство у Вашингтона примитив какой-то. Никто не двигается, все стоят. Спокойно перепасовываются. Остроты никакой.
03:50
unLost14
Знатный привоз от Кемпни. Вот кого нужно костерить. И Саня задолбал своей стрельбой по пузу и по сапогам. А то и вообще мимо.
03:47
spetrov
Да уж. Ситуация меняется быстро.
03:46
HarryAngel
Выход Бэкстрема добил кепок. И так дома играют отвратительно, щас вообще рассыпались.
03:42
$n10nep$
Такой гол красивый Орел забил и сразу же пропустили, тоже красивый, но не совсем по делу...
03:30