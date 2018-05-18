03:26 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Орлов открыл счет в матче. Видео

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Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов открыл счет в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". 26-летний россиянин на 5-й минуте первого периода поразил ворота соотечественника Андрея Василевского. Теперь на счету Орлова 8 (2+6) очков в плей-офф.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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$n10nep$

Большинство у Вашингтона примитив какой-то. Никто не двигается, все стоят. Спокойно перепасовываются. Остроты никакой.

03:50

unLost14

Знатный привоз от Кемпни. Вот кого нужно костерить. И Саня задолбал своей стрельбой по пузу и по сапогам. А то и вообще мимо.

03:47

spetrov

Да уж. Ситуация меняется быстро.

03:46

HarryAngel

Выход Бэкстрема добил кепок. И так дома играют отвратительно, щас вообще рассыпались.

03:42

$n10nep$

Такой гол красивый Орел забил и сразу же пропустили, тоже красивый, но не совсем по делу...

03:30

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