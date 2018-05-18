"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Орлов открыл счет в матче. Видео

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов открыл счет в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". 26-летний россиянин на 5-й минуте первого периода поразил ворота соотечественника Андрея Василевского. Теперь на счету Орлова 8 (2+6) очков в плей-офф.