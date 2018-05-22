05:04 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй": Кузнецов помог "Вашингтону" в девятом матче подряд и повторил рекорд клуба

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В Вашингтоне продолжается шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между "Кэпиталз" и "Тампа-Бэй". "Вашингтон" ведет 2-0, а в одной из шайб принял участие Евгений Кузнецов.

Таким образом, Кузнецов продлил свою серию, в которой он набирает очки, до девяти матчей. Он сравнялся с Никласом Бэкстремом по количеству подряд проведенных встреч плей-офф с как минимум одной передачей или одним голом и повторил рекорд клуба. Бэкстрем провел такую серию в 2009 году. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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adehduard

Колю надо превзойти

06:11

maks55555

Молодец.

06:04

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