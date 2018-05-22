"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Кузнецов набрал 23-е очко в плей-офф. Видео

"Вашингтон" открыл счет в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". На 16-й минуте второго периода голом отметился Ти. Джей. Оши. В атаке поучаствовал российский нападающий Евгений Кузнецов. Россиянин набрал 23-е (11+12) очко в сезоне.
QUICK RELEASE! #ALLCAPS pic.twitter.com/NbxrvHjpTX– Washington Capitals (@Capitals) 22 мая 2018 г.
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kargot
коля косячит
05:32
$n10nep$
Ну я же сказал.
05:32
Adios Amigos R...
$n10nep$ Adios Amigos R... Походу всё на сегодня...) 05:28 ===================== Судьи могут вернуть Тампу в игру, как делали уже не один раз. 05:30 ================== Да не, им тоже седьмой матч выгоднее:%))
05:32
Антон Шипулин гений биатлона
Сидят 2 негра в вагоне купе. Заходит хохол: ой, хлопцы, а шо тут горело?
05:30
Andyk1
Есть второй!!
05:30
$n10nep$
Adios Amigos R... Походу всё на сегодня...) 05:28 ===================== Судьи могут вернуть Тампу в игру, как делали уже не один раз.
05:30
$n10nep$
Ови, ну еклмнн. Отбросься просто.
05:30
$n10nep$
ДСП уже второй важнейший гол забивает. Молодчик!
05:29
Adios Amigos R...
Походу всё на сегодня...)
05:28
spetrov
Черный браза! :)
05:28
$n10nep$
spetrov Кемпни, Кемпни... Можно было уголок-то замкнуть. 05:27 =============== +
05:28
$n10nep$
Вынимай нах!
05:28
Антон Шипулин гений биатлона
Вася тащит. Но даже если вашики выйдут - что тогда? Флери еще больше тащит
05:28
spetrov
Кемпни, Кемпни... Можно было уголок-то замкнуть.
05:27
Andyk1
Не зря ли Вашингтон инициативу отдал и в откат играют..?
05:21
spetrov
Вася сегодня опять тащит. Но WSH вышел как на последний бой. Удачи бы еще.
05:19
Andyk1
Мда..аот эт нервяк..Вашики держАться!!
05:15
$n10nep$
Действительно можно на текстовой писать, в самый низ прокрутить нужно. СЭ такой СЭ.
05:07
$n10nep$
Как Вася отбил бросок Кузнеца я не знаю. Интуиция, везение?
05:05
$n10nep$
spetrov $n10nep$, можно. Там внизу есть кнопка "Добавить комментарий". Поэтому и поитересовался, поскольку раньше вроде бы не видел. 05:01 ========================= Странно, у меня нельзя. Напиши там хоть один.
05:05
$n10nep$
unLost14 Пионер, ну что, братан, живём ещё пока?)) 04:57 ====================== Живем, брат! Переживаю жуть))
05:05
spetrov
$n10nep$, можно. Там внизу есть кнопка "Добавить комментарий". Поэтому и поитересовался, поскольку раньше вроде бы не видел.
05:01
unLost14
Вот вам и маршал запаса. Реально, лучший в серии!
04:59
unLost14
Пионер, ну что, братан, живём ещё пока?))
04:57
$n10nep$
spetrov Насколько я понимаю, в трансляции можно комментарии оставлять. А раньше было такое? 04:49 ======================= Вообще нельзя. СЭ делает текстовую только если рано матч начинается.
04:56
Andyk1
Плющат Тампу Вашики.. борты трещат) Вася как всегда герой, да и везет Тампе..как бы не хотелось, но их кастрюля будет..
04:52
spetrov
Насколько я понимаю, в трансляции можно комментарии оставлять. А раньше было такое?
04:49