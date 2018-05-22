"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Кузнецов набрал 23-е очко в плей-офф. Видео

"Вашингтон" открыл счет в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". На 16-й минуте второго периода голом отметился Ти. Джей. Оши. В атаке поучаствовал российский нападающий Евгений Кузнецов. Россиянин набрал 23-е (11+12) очко в сезоне.