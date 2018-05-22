04:42 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Кузнецов набрал 23-е очко в плей-офф. Видео

27

"Вашингтон" открыл счет в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". На 16-й минуте второго периода голом отметился Ти. Джей. Оши. В атаке поучаствовал российский нападающий Евгений Кузнецов. Россиянин набрал 23-е (11+12) очко в сезоне.

27
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (27)
Войти, чтобы оставить комментарий

kargot

коля косячит

05:32

$n10nep$

Ну я же сказал.

05:32

Adios Amigos R...

$n10nep$ Adios Amigos R... Походу всё на сегодня...) 05:28 ===================== Судьи могут вернуть Тампу в игру, как делали уже не один раз. 05:30 ================== Да не, им тоже седьмой матч выгоднее:%))

05:32

Антон Шипулин гений биатлона

Сидят 2 негра в вагоне купе. Заходит хохол: ой, хлопцы, а шо тут горело?

05:30

Andyk1

Есть второй!!

05:30

$n10nep$

Adios Amigos R... Походу всё на сегодня...) 05:28 ===================== Судьи могут вернуть Тампу в игру, как делали уже не один раз.

05:30

$n10nep$

Ови, ну еклмнн. Отбросься просто.

05:30

$n10nep$

ДСП уже второй важнейший гол забивает. Молодчик!

05:29

Adios Amigos R...

Походу всё на сегодня...)

05:28

spetrov

Черный браза! :)

05:28

$n10nep$

spetrov Кемпни, Кемпни... Можно было уголок-то замкнуть. 05:27 =============== +

05:28

$n10nep$

Вынимай нах!

05:28

Антон Шипулин гений биатлона

Вася тащит. Но даже если вашики выйдут - что тогда? Флери еще больше тащит

05:28

spetrov

Кемпни, Кемпни... Можно было уголок-то замкнуть.

05:27

Andyk1

Не зря ли Вашингтон инициативу отдал и в откат играют..?

05:21

spetrov

Вася сегодня опять тащит. Но WSH вышел как на последний бой. Удачи бы еще.

05:19

Andyk1

Мда..аот эт нервяк..Вашики держАться!!

05:15

$n10nep$

Действительно можно на текстовой писать, в самый низ прокрутить нужно. СЭ такой СЭ.

05:07

$n10nep$

Как Вася отбил бросок Кузнеца я не знаю. Интуиция, везение?

05:05

$n10nep$

spetrov $n10nep$, можно. Там внизу есть кнопка "Добавить комментарий". Поэтому и поитересовался, поскольку раньше вроде бы не видел. 05:01 ========================= Странно, у меня нельзя. Напиши там хоть один.

05:05

$n10nep$

unLost14 Пионер, ну что, братан, живём ещё пока?)) 04:57 ====================== Живем, брат! Переживаю жуть))

05:05

spetrov

$n10nep$, можно. Там внизу есть кнопка "Добавить комментарий". Поэтому и поитересовался, поскольку раньше вроде бы не видел.

05:01

unLost14

Вот вам и маршал запаса. Реально, лучший в серии!

04:59

unLost14

Пионер, ну что, братан, живём ещё пока?))

04:57

$n10nep$

spetrov Насколько я понимаю, в трансляции можно комментарии оставлять. А раньше было такое? 04:49 ======================= Вообще нельзя. СЭ делает текстовую только если рано матч начинается.

04:56

Andyk1

Плющат Тампу Вашики.. борты трещат) Вася как всегда герой, да и везет Тампе..как бы не хотелось, но их кастрюля будет..

04:52

spetrov

Насколько я понимаю, в трансляции можно комментарии оставлять. А раньше было такое?

04:49

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!