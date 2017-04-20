"Вашингтон" сравнял счет в серии с "Торонто", Овечкин забил гол

"Вашингтон" переиграл "Торонто" в выездном четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 5:4 и сравнял счет в серии 2-2. В составе "Кэпиталз" голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

Пятый матч команды проведут в ночь на 22 апреля в 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Торонто" – Вашингтон" – 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Наши: Зайцев (20:27/0/-1) – Овечкин (16:31/3/+1), Орлов (23:31/1/0), Кузнецов (19:45/0/-1).

Счет в серии – 2-2 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ).