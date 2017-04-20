"Вашингтон" сравнял счет в серии с "Торонто", Овечкин забил гол

"Вашингтон" переиграл "Торонто" в выездном четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 5:4 и сравнял счет в серии 2-2. В составе "Кэпиталз" голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.
Пятый матч команды проведут в ночь на 22 апреля в 2.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Четвертый матч
"Торонто" – Вашингтон" – 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)
Наши: Зайцев (20:27/0/-1) – Овечкин (16:31/3/+1), Орлов (23:31/1/0), Кузнецов (19:45/0/-1).
Счет в серии – 2-2 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ).
fifa_guru
Третье звено все равно ужасно, хоть и уилсон забил две шайбы а коннолли оказался в четвертом. Дураковски в целом по 4 матчам бесполезен. Вчистую проигрывают 3 звену тмл - марнерну-римсдику и бозаку(?). Орлов еще более менее норм, не надо гнать на него. У кузнецова выделяется скорость, в пару эпизодах прям заметно обгонял молодых канадских защей.
05:43
Монте-Кристо(Мститель) .
Сегодня - 20 апреля дни рождения у выдающихся советских хоккеистов: Александра Мальцева, Вячеслава Фетисова и Виктора Шалимова. Мальцев и Шалимов признавались лучшими нападающими чемпионатов мира, Саша трижды. Фетисов неоднократно лучшим защитником чемпионатов мира. Мальцев - один из лучших нападающих в истории нашего хоккея. Фетисов, наравне с Васильевым - лучший защитник в истории нашего хоккея. Вот о ком хочется писать, а не о Шаттенкирке, Орпике и Тротце. Всех троих наших звезд поздравляю от всей души с Днем Рождения ! Здоровья и долгих лет !
05:36
mikha1
Ну Тротц хозяин своему слову, сказал что Овечкин должен играть больше, он и сыграл почти на 1,5 минуты больше, что в прошлом матче. При том, что в топ-6 только у Уильямса игровое время превышает Санино менее, чем на 2 минуты. Бэкс сыграл на 4 с лишним минуты больше, Оши и Кузя на 3с лишним, Юханссон на 2 с лишним.
05:27
Якут Хан
Дырявые и +3 просрали) мда.. ответа сегодня не последовало. Акулы вчера ответили мазуте к в доме царь. Там да.. а здесь гет. Посмотрим кто выйграет 5-ю. Не факт, что вши. По чепыре пропускат в п/о))) вах-вах. Непозволительно.
05:21
Якут Хан
Точно. В запас одназначно, с Обрэка)) этот дурачок говорил даст Сане больше времени. Дал, особенно сегодня вб у него зашкаливат)
05:16
Монте-Кристо(Мститель) .
Лихое начало. Причем дикие скорости предложил Вашингтон. Вал атак столичных. Смотрю Евроспорт 1. Комментирует какой-то клоун. Выдает 120 слов в минуту. Орет, как оглашенный. Думать над тем, что говорит, ему некогда. Удаление у Торонто заметил только после 25 секунд, как Вашингтон играл в большинстве. Кстати, его реализовал Овечкин. Фирменным броском со своей точки. Ранее с пятачка на добивании забил Оши. После провала обороны хозяев. Тут же 2:1. Холтби в голе не виноват. Обзор закрывало двое игроков, плюс подправление шайбы с пятачка. А прошло всего пять минут. Счет бросков 9:2 в пользу Вашингтона. И пошла равная игра. На 14 минуте игрок Торонто пробил Холтби, шайба колесиком катится в ворота. Она уже на линии и тут ее в отчаянном броске, в падении выбивает Уилсон. Шайбу подхватывает Эллер, проходит до ворот Андерсена, бросает и тот же Уилсон подставляет клюшку ! Гол ! Через две минуты Уилсон оформляет дубль ! Красавец ! Главный герой первого периода !!! Кстати, в этом матче он играет в третьем звене, вместе с Бураковски и Эллером. Когда забивался четвертый гол, ошиблась оборона Торонто. Допустив выход два против одного. Кузнецов ? При счете 1:0 Женя чисто вышел один на один с вратарем. Все сделал правильно. Но там Андерсен сыграл выше похвал. А комментатор продолжает меня развлекать. Даже сон пропал, так смешон его стиль. Второй период. Снова натиск Вашингтона. Но нет того азарта, что был в начале матча. Но забить могли. Пять опасных бросков. Но хорош Андерсен. Хотя Орлов и Бэкстрем обязаны были забивать. Шведа на убойную позицию отличным пасом вывел Овечкин. Все благополучно у столичных, но следует глупое, необязательное удаление Бэкстрема. Торонто опасно атакует в большинстве. Бросок со средней дистанции, шайба на пятачке попадает в конек Орлова. Гол ! Опять Холтби не виноват. Все голы в его ворота после подправлений с пятачка, глупых рикошетов и добиваний с пятачка. Вашингтон снова в атаке. Но хорош сказочник Андерсен. Хотя обязан был забивать Овечкин, создав себе супермомент. Выехал из-за ворот на пятачок. Торонто прибавило. Начала пожарить оборона столичных. В основном, когда на льду Нисканен и Орлов. Они допустили два выхода один на один с Холтби. Причем второй раз при счете 4:2. А первый гол был забит после того, как Орлов проиграл борьбу у борта. После чего тут же последовал роковой бросок. Остается 6 секунд до конца периода. Вбрасывание в зоне Вашингтона. Следует глупое удаление Эллера. Проходит три секунды и необязательное удаление Орпика. Жаркое начало третьего периода гарантированно. Причем все проблемы Вашингтона идут от самого Вашингтона. Создают их себе на ровном месте. Что является следствием чрезмерной расслабленности, глупого спокойствия. Нельзя так играть в плей-офф. Пижоны, профессора с тросточками. Третий период. Выстоял Вашингтон. Две валидольно-нитроглицериновых минуты. Пять бросков парировал Холтби. Но натиск Торонто продолжается. К пятой минуте 8: 0 по броскам они ведут. На 8 минуте Вашингтон забивает чистейший гол. Но его не засчитывают ?! Я шалею от судейства в этой колхозной лиге. Бэкстрем не находился в площади ворот. Но его туда заталкивал защитник. И Андерсен крутился возле него, чуть выехав за линию ворот. Не любят датчане шведов. И тут шайба после броска Шмидта от синей линии залетела в ворота, скрикошетив от Бэкстрема. Что не так ? Даже комментатор сказал, что гол надо засчитывать. И вот 3:4. Дикая ошибка на пятачке защитников Вашингтона. Дали добить шайбу с пятачка в пустые ворота. Конечно, Орпик и Шаттенкирк. Последний где-то катался. А медлительный Орпик не уследил за шустрым Мэттьюзом. Там и Кузнецов тоже виноват. Что творит Вашингтон ?! По броскам после 13 минут 14:1 в пользу Торонто ?! Можно выдохнуть ! 5:3. Бураковски выигрывает борьбу на выходе из зоны Торонто сразу у трех соперников. Пас на Бэкстрема. Тот на Оши. Последний с пятачка беспрепятственно кладет шайбу в ворота. За три минуты до конца Торонто снимает вратаря. Оши из средней зоны не попадает в пустые ворота. И тут же 4:5. Холтби отбивает шайбу, она отлетает к Орпику. Но тот ошибается и Бозак забивает ее в пустые ворота. Опять претензий к вратарю никаких. Но игра защитников ужасна. Остается 30 секунд. На Тротце нет лица. Он в предынфарктном состоянии. Заходится в крике комментатор. Кстати, его зовут Олег Мосалев. Все. Финальный свисток. Нет сил и эмоций у игроков Вашингтона. Нет и у меня. Пятый матч я не перенесу. Лучшие игроки с моей точки зрения. 1-Оши. 2-Уилсон. 3-Холтби. Да, вратарь пропустил 4 гола. Но его вины нет ни в одной пропущенной шайбе. А сколько раз он выручил ! И последнее. С такой обороной Вашингтону ничего в плей-офф не светит. Еще и Алзнер не вовремя получил травму. Чорни не выход из положения. А менять надо троих. Орпика, Шаттенкирка и Орлова. Если Вашингтона хочет выиграть кубок Стэнли. Первых двух однозначно. Но и Орлов тоже слаб.
05:14
gibson
Не, ну Тротц реально дурак? Опять пара Орпик - Шаттенкирк привезла команде два гола. Когда он их разобьет уже? Или в запас кого-нибудь посадит. P.S. Скажите фамилию клоуна который комментировал матч на Евроспорте. Меня чуть не вырвало...
05:08