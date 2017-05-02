"Вашингтон" сократил отставание в серии с "Питтсбургом", Кузнецов забил гол

"Вашингтон" переиграл "Питтсбург" в третьем домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. В составе "Кэпиталз" голами отметились Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов и Кевин Шаттенкирк, Александр Овечкин сделал пас. У "пингвинов" – Евгений Малкин, сделавший также результативную передачу, и Джастин Шульц. Отметим, что хозяева забросили две шайбы в концовке третьего периода.
В начале первого периода травму головы получил лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби после грубого приема защитника гостей Мэтта Нисканена, которого удалили до конца встречи. Канадский форвард продолжить игру не смог.
"Вашингтон", проигравший два домашних матча, сократил отставание в серии – 1-2.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Третий матч
"Питтсбург" - "Вашингтон" - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Бэкстрем - 4 (бол., ОВЕЧКИН, Уильямс), 13:05 - 0:1. КУЗНЕЦОВ - 3 (Юханссон, Уильямс), 49:46 - 0:2. МАЛКИН - 4 (Кессел, Шульц), 58:07 - 1:2. Шульц - 1 (МАЛКИН, Куниц), 58:55 - 2:2. Шаттенкирк - 1 (бол., Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 63:13 - 2:3.
Вратари: Флери (56:45 - 58:07, 58:26 - 58:55) - Холтби.
Штраф: 14 - 23.
Броски: 30 (8+15+6+1) - 33 (9+11+11+2).
Наши: Малкин (21:58/4/+2) - Овечкин (19:27/2/0), Кузнецов (17:33/5/+1), Орлов (18:02/2/+1).
Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии - 2-1 (3:2, 6:2)
Монте-Кристо(Мститель) .
Кузнецов забил, крыльями не помахал и Вашингтон победил.
06:25
$n10nep$
Айртон:) Малкин был худшим в составе обеих команд. У меня даже по ходу матча возникла мысль, а почему Салливан не отправляет его в фарм-клуб?)) 06:22 ==================================================== После игры отправит, вместе с Кеслером и Макди.
06:24
Neil
Имею ввиду Монтю с его тройкой.
06:24
MAPKJIAP
Айртон:) MAPKJIAP Да ВСЕМ ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, что твой КЭП под защитой лиги, поэтому его никто не трогает, поэтому делает на льду, что хочет, пасы отдает, голы забивает -------------------- Гениальное умозаключение!)) Соответствующее твоей одной извилине головного мозга!)) А что, нужно чтобы кто-то его трогал?)) А слабо в чистом хоккее его переиграть?)) Без намеренного удаления, как сегодня?)) Ведь размен был сделан специально! И правильно заметил пионер, грош цена такой победе, ибо все видели за счёт чего она достигнута!))______ в чистом хоккее Вашингтон их в этом сезоне 7-1 обыграл, а здесь плэй-офф и победу никто просто так отдавать не будет и молодцы Вашики, что навязали борьбу Пенсам и выйграли ее, сейчас психологический перевес на стороне Вашингтона, они явно сильнее физически, сейчас должна пойти быстрота в действиях, которой не хватало в первых двух матчах, Пингвины тоже красавцы, такой матч в конце вытащили и перевели в ОТ....
06:23
$n10nep$
fifa_guru Как уже написал - рефлекс. Будь на месте Сида условный Каллен - никакого бы удаления вообще не было бы.
06:22
Айртон:)
Малкин был худшим в составе обеих команд. У меня даже по ходу матча возникла мысль, а почему Салливан не отправляет его в фарм-клуб?))
06:22
Neil
Не знаю каким образом Кузя 2й лучший игрок сегодняшнего матча. Каким боком смотрел я хз. Кузнецов сегодня был не в хоккее, а где-то на ЧМ. Уильямс в этой тройке выглядел куда более продуктивным, а этот медленный и как сонная муха был.
06:22
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . $n10nep$ ............. Ничего там мерзкого не было. Игровой эпизод. Таких сотни в матче. Ни судьи, ни комментатор матча на него даже не обратили внимания. Кросби сам споткнулся о Холтби. 06:20 ================================================ Думаю еще обратят. А теперь поменяй местами. Кросби и Овечкина.
06:21
fifa_guru
MAPKJIAP за что удалили Нисканена я так и не понял, что есть где-то пункт правил, где до Сида нельзя касаться???!!! // ситуация, когда мог не так грубо сыграть как можно было. Да, Сид потерял равновесие и сам влетал в Нисканена. Но! Сид уже был на коленях, зачем Нисканен выставлял кулаки в область головы? ну влетел бы сид ему шлемом в живот или в бедро, не пострадал бы.. правильное удаление, имхо
06:21
= Даль =
момент с незащитанной шайбой странен. ведь смотрят одни и те же люди.
06:21
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . ======================== Малкин все моменты создавал в большинстве. В равных средненько сыграл.
06:20
Монте-Кристо(Мститель) .
$n10nep$ ............. Ничего там мерзкого не было. Игровой эпизод. Таких сотни в матче. Ни судьи, ни комментатор матча на него даже не обратили внимания. Кросби сам споткнулся о Холтби.
06:20
Айртон:)
Ахаха, а со своего ника слабо было написать?))
06:18
= Даль =
не умеешь выигрывать - сломай лидера.
06:18
Монте-Кристо(Мститель) .
Бесспорно лучшим игроком матча был Малкин ! Женя играл, как Бог. Но в воротах Вашингтона стоял Холтби. Который парировал броски, как самого Малкина, так и партнеров Жени после пасов последнего. Почти все атаки в матче и почти все голевые моменты Питтсбург организовал с помощью Малкина. Не знаю, чем смотрели хоккей некоторые тут и в каком состоянии, но пишут дикий бред.
06:18
Айртон:)
MAPKJIAP Да ВСЕМ ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, что твой КЭП под защитой лиги, поэтому его никто не трогает, поэтому делает на льду, что хочет, пасы отдает, голы забивает -------------------- Гениальное умозаключение!)) Соответствующее твоей одной извилине головного мозга!)) А что, нужно чтобы кто-то его трогал?)) А слабо в чистом хоккее его переиграть?)) Без намеренного удаления, как сегодня?)) Ведь размен был сделан специально! И правильно заметил пионер, грош цена такой победе, ибо все видели за счёт чего она достигнута!))
06:17
$n10nep$
Кузя кстати сегодня 50%. Бэкс жалкие 40%)))
06:17
Neil
igogohruhru подсуживали явно пенсам ---------- это типа прикол? не смешно.
06:17
MassEffect100500
Айртон:),Чмоки,тренируйся иди лучше)) скоро же роды у Серенки принимать)) А в хоккей не лезь,ну не твое это
06:16
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . =========================== А что ты скажешь про мерзкий удар Овечкина по рукам и спине Кросби, после которого тот упал и въехал в Нисканена, который в обще-то и не виноват наверное?
06:15
igogohruhru
подсуживали явно пенсам
06:11
Neil
И да, мне кажется судейство немного было сегодня на стороне столичных. Были спорные моменты.
06:10
$n10nep$
Шаттенкирк уже задолбал своими тупыми набросами на пятак. После них частенько неприятные потери случаются.
06:09
$n10nep$
Питтсбург не наиграл на 3-0. Был бы Кросби или нет. Все равно было бы 2-1.
06:08
$n10nep$
Лучший у Пингвинов Кессел.
06:07
Айртон:)
$n10nep$ Кессел.)) Ну это как раз в ту копилку, о чём я сказал!))
06:07
$n10nep$
Да и Флери продолжает божить. Но и Холтби неплох был.
06:07
Neil
Оххх, ну с победой) Какая игра, битва! Вот Шатен пригодился. Малыч конечно тащил как мог, но без кэпа тяжело, жаль Сида, без него пингвины конечно не те. Кузя сегодня просто выбесил, даже когда забивал я уже на него практически орал! Вобщем рубка была жёсткая, Флери монстр! Холтби тоже был красавец) Со спорной шайбой я до конца не понял. Вроде как её засчитали, но Тротц сделал запрос на атаку вратаря (вроде так) и её отменили, первый раз такое видел. Вобщем эмоций была куча, надо постараться уснуть теперь))
06:07
$n10nep$
Малкин в PP выиграл 4 вбрасывания из 5. Всего 9 из 15. Это 60% так-то.
06:06
Айртон:)
Кстати, на фоне пары Анахайм-Эдмонтон хоккей в паре Питтсбург-Вашингтон на порядок слабее.) Сегодня был матч весьма посредственного уровня, где лучшими были оба вратаря.))
06:06