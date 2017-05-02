"Вашингтон" сократил отставание в серии с "Питтсбургом", Кузнецов забил гол

"Вашингтон" переиграл "Питтсбург" в третьем домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. В составе "Кэпиталз" голами отметились Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов и Кевин Шаттенкирк, Александр Овечкин сделал пас. У "пингвинов" – Евгений Малкин, сделавший также результативную передачу, и Джастин Шульц. Отметим, что хозяева забросили две шайбы в концовке третьего периода.

В начале первого периода травму головы получил лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби после грубого приема защитника гостей Мэтта Нисканена, которого удалили до конца встречи. Канадский форвард продолжить игру не смог.

"Вашингтон", проигравший два домашних матча, сократил отставание в серии – 1-2.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Бэкстрем - 4 (бол., ОВЕЧКИН, Уильямс), 13:05 - 0:1. КУЗНЕЦОВ - 3 (Юханссон, Уильямс), 49:46 - 0:2. МАЛКИН - 4 (Кессел, Шульц), 58:07 - 1:2. Шульц - 1 (МАЛКИН, Куниц), 58:55 - 2:2. Шаттенкирк - 1 (бол., Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 63:13 - 2:3.

Вратари: Флери (56:45 - 58:07, 58:26 - 58:55) - Холтби.

Штраф: 14 - 23.

Броски: 30 (8+15+6+1) - 33 (9+11+11+2).

Наши: Малкин (21:58/4/+2) - Овечкин (19:27/2/0), Кузнецов (17:33/5/+1), Орлов (18:02/2/+1).

Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии - 2-1 (3:2, 6:2)