"Вашингтон" сократил отставание от "Питтсбурга", Овечкин и Кузнецов забили по голу

"Вашингтон" переиграл "Питтсбург" в пятом домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:2 и сократил отставание в серии – 2-3. В составе "Кэпиталз" по голу забили российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. 32-летний капитан хозяев вышел на седьмое место в списке лучших российских бомбардиров плей-офф, сравнявшись с Сергеем Зубовым. Форвард "пингвинов" Евгений Малкин сделал результативную передачу. Отметим, что в этой встрече принимал участие лидер гостей Сидни Кросби, восстановившийся после травмы головы, полученной в третьей игре.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
"Вашингтон" – "Питтсбург" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Наши: Овечкин, Кузнецов, Орлов – Малкин.
Счет в серии – 2-3 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3)
Антон Шипулин - гений биатлона*
Кузнецов забил победный гол
05:15
maxcds
Ну наконец-то МАФ отыграл хотя бы 3 период на своем привычном уровне и вот вам результат. За исключением первого матча у Пицбурка не было преимущества по игре ни в одной игре. Все делал МАФ. Все случившееся правда не отменяет одного: выиграть три матча подряд в п/о у пенсов сегодня вряд ли сможет хоть одна команда лиги.
05:14
Монте-Кристо(Мститель) .
Перестановки принесли результат. Первое звено прибавило в скорости с Бураковски. Питтсбург не успевал за ним. Овечкин заметно усилил третье звено. Невыразительно играла тройка Кузнецова. Но Женя сумел забить важнейший гол. Нокдауном гостей воспользовался Овечкин. В итоге третье звено забило два гола. Бураковски и Овечкин. Вот только когда забил швед, то Саня выходил несколько смен в первом звене. Холтби после ошибки при первом пропущенном голе, остальное время отстоял блестяще. Судьишки подсуживали Питтсбургу. Но это не спасло команду девочки от поражения. Правда восторжествовала !
05:13
Антон Шипулин - гений биатлона*
А Плакса опять вышел! Недоработали ребята... Надо исправлять ошибку в следующей игре
05:12
$n10nep$
Монте-Кристо(Мститель) . ================================== Бураковски весь матч провел в первом звене.
05:10
Монте-Кристо(Мститель) .
Первый период. Все как всегда. Натиск в начале матча Вашингтона. Эффект нулевой. Хотя моментов создали на несколько голов. Но хорош Флери. Потом Питтсбург выравнивает игру и Холтби не может парировать несложный и несильный бросок. Четвертый к тому моменту по его воротам. Овечкин начал период в третьем звене. Бураковски в первом. Симулянт Кросби играет. Видимо, нечему в его голове сотрясаться. Шири тоже в строю. Было два удаления у гостей и одно у Вашингтона. Если в первом случае, когда был удален Малкин, Вашингтон что-то острое создал. То во втором случае даже в зону Питтсбурга войти не мог. О бросках и не пишу. Судейство опять спорное. Не удалили Хорнквиста, который сделал подножку Холтби. Просто подъехал сзади и зацепил во вратарской голкипера хозяев своим коньком. Хотя игра шла уже в средней зоне. Холтби буквально рухнул. Вскоре после этого и пропустил. Зная нервный характер Холтби, Хорнквист умышленно его вывел из себя. Бураковски сравнял счет на последней минуте, красиво обыграв защитника. Не выручил и Флери. Рад за шведа. Это его первый гол в плей-офф. К тому времени Тротц вернул Бураковски в третье звено. Второй период. На третьей минуте судьи придумали удаление Шмидту. Который посмел прикоснуться к девочке Кросби. Абсурд ! Гости реализовали большинство. Холтби ничего не смог сделать. Малкин шедеврально вывел Кессела на пустой угол ворот. Бураковски снова играет в первом звене. Не скажу, что оно выглядит лучше, чем с Овечкиным. Но в целом играет быстрее, резче. Проходят пасы друг на друга. Но пока острого ничего не создали. Не считая большинства в первом периоде. Когда Оши не забил из убойной позиции и то с паса Юханссона. После пропущенного гола, Вашингтон перехватил инициативу, много атакует. Но ни одного опасного момента создать не может. Следуют только броски издали, их легко парирует Флери. Не удалось столичным и реализовать большинство. Хотя горячо было у ворот гостей. Но и только. Всего два броска средней сложности парировал голкипер Питтсбурга. Блекло в данном матче пока выглядит вторая тройка хозяев. Блекло выглядят и перспективы Вашингтона в решающем периоде серии. Это ему не детей из Торонто обыгрывать. Третий период. На второй минуте Овечкин вошел в зону и бросил. Штанга ! Вскоре Бэкстрем сравнивает счет с передачи Бураковски. Швед с паса шведа. Вашингтон продолжает штурмовать ворота гостей. В следующей смене Оши и Бураковски обязаны были забивать. Флери ! Хорош и Холтби. Контратаки Питтсбурга опасны. Четыре раза выручил Холтби свою команду после бросков в упор к 7-й минуте. Продолжается натиск хозяев. И ГОЛ забивает Женя Кузнецов. Который неожиданно бросил почти с нулевого угла. Ошибся Флери… Через 27 секунд забивает свой гол ОВЕЧКИН. Саша ворвался в зону соперника, обыграл соперника, бросил, но бросок был блокирован. Повторный бросок Овечкина. Девятка ! Вынимай, Флери ! Продолжает Вашингтон атаковать. Эллер обязан был сделать счет 5:2. Питтсбург начинает хамить. Хорнквист налетел на Орлова. Они схватились. Тут же девочка Кросби подлетела и ударила россиянина исподтишка. Вскоре Малкин разбивает в кровь лицо Эллера. Чистые четыре минуты. Но судьи проглотили свистки. Шульц бьет плечом в лицо Овечкина. Свистки молчат. Пошла обоюдоострая игра от ножа. За 2.5 минуты Питтсбург убирает вратаря. Тут же Юханссон входит в зону гостей и не забивает в пустые ворота. Малкин каким-то чудом умудряется ногой отбить шайбу. Еще играть две минуты. Хорош Холтби ! Оши и дважды Эллер не попадают в пустые ворота. Сирена 4:2. Враг повержен ! Сталинград отстояли ! Но впереди Курская дуга и взятие Берлина ! Враг будет разбит, Победа будет за нами !!! Лучшие игроки Вашингтона и матча. Моя точка зрения. 1-Бураковски. 2- Бэкстрем. 3-Холтби.
05:07
Антон Шипулин - гений биатлона*
А я знал, что и Кузнецов, и ОВЕЧКИН забьют)) Почему? Потому что мошонкоголовый перевертыш вчера языком своим чесал, как помелом, тупое животное)) Вот и дочесался. Ну на то он и мошонкоголовый, что вместо головы - мошонка))
05:05
$n10nep$
Вашингтон в целом поинтереснее был и заслуженно победил. Питтсбург перехвалили. Перестал божить Флери и нате. Это еще Овечкин в третьем играл. Так бы вообще разнесли.
05:03
$n10nep$
Малкин опять лучший по незаметности.
05:02
POLTOS
Show must go on!
05:00