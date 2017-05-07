"Вашингтон" сократил отставание от "Питтсбурга", Овечкин и Кузнецов забили по голу

"Вашингтон" переиграл "Питтсбург" в пятом домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:2 и сократил отставание в серии – 2-3. В составе "Кэпиталз" по голу забили российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. 32-летний капитан хозяев вышел на седьмое место в списке лучших российских бомбардиров плей-офф, сравнявшись с Сергеем Зубовым. Форвард "пингвинов" Евгений Малкин сделал результативную передачу. Отметим, что в этой встрече принимал участие лидер гостей Сидни Кросби, восстановившийся после травмы головы, полученной в третьей игре.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

"Вашингтон" – "Питтсбург" – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Наши: Овечкин, Кузнецов, Орлов – Малкин.

Счет в серии – 2-3 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3)