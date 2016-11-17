"Вашингтон" разгромил "Питтсбург", Овечкин и Орлов забили по голу

"Вашингтон" крупно переиграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1. Первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, оформивший дубль и сделавший 3 результативных передачи. Российские игроки "столичных" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов забросили по шайбе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Питтсбург" – 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)
Голы: Оши - 7 (мен., Бигл), 7:32 - 1:0. Бэкстрем - 3 (Оши, Нисканен), 17:30 - 2:0. Оши - 8 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 19:52 - 3:0. ОРЛОВ - 1 (Юханссон, Бэкстрем), 25:19 - 4:0. Уильямс - 2 (бол., Оши, Бэкстрем), 45:37 - 5:0. ОВЕЧКИН - 8 (Бураковски), 50:26 - 6:0. Кессел - 4 (Бонино, Шульц), 56:28 - 6:1. Бэкстрем - 4 (Шмидт, Орпик), 56:58 - 7:1.
Вратари: Холтби - Мюррей (Флери, 19:36).
Штраф: 12 - 28.
Броски: 39 (16+13+10) - 26 (12+6+8).
Наши: Овечкин (18:38/3/0), Кузнецов (18:16/1/0), Орлов (17:29/3/0) - Малкин (17:49/1/-1).
Вашингтон. Verizon Center.
$n10nep$
Бигл в первом звене, однако)))
08:24
$n10nep$
Так-то сыграно только 16 матчей тем же Овечкиным. По ходу сезона может и добавить, что более вероятно, чем просесть. У Тротца скорее всего последний сезон (при неудачном раскладе), поэтому он решил пойти на некоторые эксперименты. Тем более запас прочности для регулярки у команды есть и немалый. И Холтби еще наверняка прибавит. Вспомните прошлый сезон и его начало Питтсбургом.
08:23
Монте-Кристо (Мститель) .
Алексей Х................ Ни разу не прочитал у тебя ни одного умного поста. Всегда какой-то детский лепет. На грани слабоумия.
08:18
Монте-Кристо (Мститель) .
Алексей Х................. У тебя врожденное слабоумие на лбу написано.
08:15
Монте-Кристо (Мститель) .
КубокЛучшийМира................. Саня в прошлом сезоне и в кубке Стэнли был лучшим игроком команды. Ты хочешь сказать, что Саня за лето разучился играть в хоккей ? Не смеши. Видно, что его душит тренер. Раз Саня даже перестал бросать. Нужно использовать сильнейшие качества игрока. Тем более, если игрок классный, опытный и у него выработался определенный стиль игры. А не ставить его в третье и четвертое звенья. Или Троц Саню уже списал ? Думаю, что скорее спишут самого Торца.Народ на Овечкина ходит, а не на Бэкстрема и Оши. Тем более команда стала играть хуже. Возможно, что он поэкспериментирует и вернется к прежнему варианту. Но дурь его экспериментов мне и теперь очевидна.Ставить Овечкина в третьи и четвертые звенья, как ставить Кросби туда же. Но умные люди ставят Кросби к Маршанду и Бержерону. Но дуракам закон не писан. Проблема Вашиков не в Сане, а в слабом составе. Бесполезно кроить Тришкин кафтан.
08:15
maxcds
Фууух, чуть не взял Малкина вместо СС, и Летунга рассматривал в защиту, благо серия из 4 матчей за неделю. Взял по итогу Мюррея, который вовремя получил от Жени клюхой в нос)) фууууууух!!! ище рас. Будет весело если в след 2х матчах, а соперники ожидаются уровня дна турнирной таблицы, Женя и Крыс очей по 5 наберут.
08:08
Алексей Х
КубокЛучшийМира========= там медицина бессильна и диалог невозможен в принципе)) монтя некий форумный дурачок, всегда отвечающий штампованными фразами. Что по теме, то такие результаты конечно в диковинку, но и переоценивать их не стоит.
08:07
Монте-Кристо (Мститель) .
Алексей Х............... Меня мнение одноклеточных не интересует.
07:58
КубокЛучшийМира
Монте-Кристо (Мститель) . Алексей Х................... На вопросы троллей я не отвечаю. Бисера жалко. Если у тебя мало мозгов, а ответ хочешь найти, то читай обзор вчерашнего дня НХЛ. Там очевидное для таких, как ты, написано. Как чудит Троц. Или ты думаешь, что Овечкин сам по себе перестал забивать, да и вообще бросать по воротам ? Если да, то это клиника. 07:35 ----------------- А почему чудит то? Всё правильно делает! И говорит всё правильно! Результат нужен, понимаешь? И "результат" - это не голы Овечкина уже сейчас, те. в "регулярке", а борьба команды за КС! Ещё раз повторю, мог бы сам Овечкин бегать 100 матчей в сезоне по 20 минут, ка прежде, бегал бы! Хотя, он до ста никогда и не доигрывал... )))
07:53
КубокЛучшийМира
Монте-Кристо (Мститель) ., Эта песенка стара. То Тарасенко душат, то Кучерова, то Овечкина... Ну видно же, что Саня сейчас сам по себе, мягко говоря, не айс. То ли сил у него нет (функционально "отстал" от остальной команды (вместе с Кузей, кстати)), то ли желания не очень, но уж точно нет "удушения". Разве он не выходил играть в большинстве? Выходил, 6 минут отыграл. Точнее, как обычно, отстоял в ЛКВ. Уходит у него активность, понимаешь? Человеку уже за 30, а играет он, и всегда играл, в первую очередь, за счёт своих ног. Конечно, уже всё тяжелее даётся. Не может же он бегать по площадке точно так же, как бегал в 20-25 лет. Болт вон мировые рекорды когда бил? Когда ему было 23 года! Это был его "пик", спринтерский "пик"! А Овечкин тоже спринтер, и свои лучшие результаты тоже показывал в таком же возрасте! Да, в последних сезонах результативность вроде вернулась, но ведь именно за счёт большинства. И Тротцу, в т.ч., надо наоборот спасибо сказать, что он хоть так результативность Сани увеличил. Но потихоньку и эту лавочку прикрывать будут. Что ты хотел то, чтобы соперники стояли и смотрели, как он с любимой точке шмаляет? К тому же у команды появляются и другие, более молодые ребята, которые оттягивают (и это естественный процесс) часть игры на себя. Хочешь сказать не надо их было в состав вводить? Отдать всё на откуп Сане? Наоборот, эти ребята в купе с думающими центрами, могли бы помочь принести команде КС, но вот с защитниками у команды не очень...
07:46
Алексей Х
Монте-Кристо (Мститель) .=========== Ничего нового, ты привычно слился. Вопросов больше не имею))
07:42
Монте-Кристо (Мститель) .
Алексей Х................... На вопросы троллей я не отвечаю. Бисера жалко. Если у тебя мало мозгов, а ответ хочешь найти, то читай обзор вчерашнего дня НХЛ. Там очевидное для таких, как ты, написано. Как чудит Троц. Или ты думаешь, что Овечкин сам по себе перестал забивать, да и вообще бросать по воротам ? Если да, то это клиника.
07:35
Adios Аmigos R.
Нда, Малкин - неважная замена Стемкосу в фентази...(
07:31
Алексей Х
Монте-Кристо (Мститель) . Саня один гол осилил. С огромным трудом. Еще раз в штангу попал. Тренеришко что-то не то делает. Он же душит Саню. Не зря у нас в народе говорят.Ученого учить, только портить. Понятно, что сезон Сане тренеришко загубит. Кубок Стэнли ? Ха-ха. Не с таким составом. Конечно, теперь и у большинства остальных команд НХЛ сейчас составы никакие. Но ведь не у всех. Есть несколько еще более-менее сильных команд. ================= Видно, что вы эксперт. Поэтому несколько вопросов. Ответы с вашего позволения, я запишу, пожалуй. 1. Что именно делает тренеришко не так и каким образом он душит Саню. 2. Кто в составе лишний, и на кого этих лишних нужно поменять ВК, чтобы претендовать на КС. 3. Назовите "более-менее сильные команды" и чем именно они сильнее Вашингтона. Спасибо!
06:56
Алексей Х
Монте-Кристо (Мститель) . Вы , простите, в каком клубе НХЛ трудитесь?)
06:52
Монте-Кристо (Мститель) .
Саня один гол осилил. С огромным трудом. Еще раз в штангу попал. Тренеришко что-то не то делает. Он же душит Саню. Не зря у нас в народе говорят.Ученого учить, только портить. Понятно, что сезон Сане тренеришко загубит. Кубок Стэнли ? Ха-ха. Не с таким составом. Конечно, теперь и у большинства остальных команд НХЛ сейчас составы никакие. Но ведь не у всех. Есть несколько еще более-менее сильных команд.
06:49
Sn0w
Летанг "-5". Если бы Вашингтон не забивал в большинстве, возможно было бы "-7" :D Вообще жесть какая-то, а не сезон. Хваленых обладателей КС порвал на атомы откровенно скучающий Вашингтон.
06:38
Алексей Х
А как же лидер Кросби, вытаскивающий по мнению некоторых, матчи своих команд (клуб и сборная) в одиночку?))
06:36
Алексей Х
А как же "лидер" Кросби, вытаскивающий по мнению некоторых, матчи своих команд (клуб и сборная) в одиночку?))
06:36
Dorognik.
Как писали недавно на КХЛ-ских ветках: "Позор лиге за такие счета!"))
06:35