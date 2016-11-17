"Вашингтон" разгромил "Питтсбург", Овечкин и Орлов забили по голу

"Вашингтон" крупно переиграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:1. Первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, оформивший дубль и сделавший 3 результативных передачи. Российские игроки "столичных" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов забросили по шайбе.

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Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Питтсбург" – 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Голы: Оши - 7 (мен., Бигл), 7:32 - 1:0. Бэкстрем - 3 (Оши, Нисканен), 17:30 - 2:0. Оши - 8 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 19:52 - 3:0. ОРЛОВ - 1 (Юханссон, Бэкстрем), 25:19 - 4:0. Уильямс - 2 (бол., Оши, Бэкстрем), 45:37 - 5:0. ОВЕЧКИН - 8 (Бураковски), 50:26 - 6:0. Кессел - 4 (Бонино, Шульц), 56:28 - 6:1. Бэкстрем - 4 (Шмидт, Орпик), 56:58 - 7:1.

Вратари: Холтби - Мюррей (Флери, 19:36).

Штраф: 12 - 28.

Броски: 39 (16+13+10) - 26 (12+6+8).

Наши: Овечкин (18:38/3/0), Кузнецов (18:16/1/0), Орлов (17:29/3/0) - Малкин (17:49/1/-1).

Вашингтон. Verizon Center.