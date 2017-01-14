"Вашингтон" разгромил "Чикаго", Овечкин набрал очко

"Вашингтон" нанес крупное поражение "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0. Первой звездой встречи признан защитник "Кэпиталз" Карл Алзнер. Российский форвард хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. Дубль в составе столичной команды оформил Джей Бигл.

В активе Овечкина теперь 36 (21+15) очков в этом сезоне и 1002 (546+456) результативных балла – в играх "регулярки" за всю карьеру.

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Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Чикаго" – 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы: Бигл - 7 (Винник, Уилсон), 6:04 - 1:0. Бэкстрем - 12 (Оши, ОВЕЧКИН), 6:17 - 2:0. Коннолли - 6 (Эллер, Бураковски), 17:49 - 3:0. Уилсон - 3 (Шмидт, Эллер), 37:01 - 4:0. Оши - 14 (Бэкстрем, Шмидт), 48:11 - 5:0. Бигл - 8 (Карлсон, Уилсон), 58:28 - 6:0.

Вратари: Холтби - Кроуфорд (Дарлинг, 48:11).

Штраф: 4 - 0.

Броски: 34 (14+10+10) - 24 (5+12+7).

Наши: Овечкин (16:09/2/+2), Кузнецов (17:21/2/0), Орлов (21:13/1/+1) – Анисимов (18:18/3/-1), Панарин (18:57/1/-1).

Вашингтон. Verizon Center.