"Вашингтон" разгромил "Чикаго", Овечкин набрал очко

"Вашингтон" нанес крупное поражение "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0. Первой звездой встречи признан защитник "Кэпиталз" Карл Алзнер. Российский форвард хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. Дубль в составе столичной команды оформил Джей Бигл.
В активе Овечкина теперь 36 (21+15) очков в этом сезоне и 1002 (546+456) результативных балла – в играх "регулярки" за всю карьеру.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Чикаго" – 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы: Бигл - 7 (Винник, Уилсон), 6:04 - 1:0. Бэкстрем - 12 (Оши, ОВЕЧКИН), 6:17 - 2:0. Коннолли - 6 (Эллер, Бураковски), 17:49 - 3:0. Уилсон - 3 (Шмидт, Эллер), 37:01 - 4:0. Оши - 14 (Бэкстрем, Шмидт), 48:11 - 5:0. Бигл - 8 (Карлсон, Уилсон), 58:28 - 6:0.
Вратари: Холтби - Кроуфорд (Дарлинг, 48:11).
Штраф: 4 - 0.
Броски: 34 (14+10+10) - 24 (5+12+7).
Наши: Овечкин (16:09/2/+2), Кузнецов (17:21/2/0), Орлов (21:13/1/+1) – Анисимов (18:18/3/-1), Панарин (18:57/1/-1).
Вашингтон. Verizon Center.
Монте-Кристо (Мститель) .
Кстати, у Чикаго не было ни одного удаления. Еще и это помешало Сане забить. Хотя момент он имел под занавес матча. Создал его сам себе. Вошел в зону соперника, бросил из своей точки. Вратарь с огромным трудом отбил. Бросок был очень сильный и точно в левую девятку. Думал, что гол. Но нет. Панарин с Анисимовым играли хорошо. Видно, что они и Кейн лучшие у Чикаго. Но нашим пацанам помешал отличиться великолепный Холтби. Чуть не написал Гоша...
06:29
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин снова лег в спячку, уступив требованиям Тротца, не мешать играть команде. А если серьезно, то игру сделали третье и четвертое звенья Вашингтона. И это радует.Ибо если все четыре звена будут ударными, как в прошлом сезоне у Питтсбурга, тогда появятся шансы на кубок Стэнли. Радует, что Овечкин снова в первом звене, а не мучается во втором и третьем. Радует, что именно гол этого звена переломил ход матча. И не только потому, что счет стал 2:0, а потому что он был забит секунд через 20 после первого гола. Чикаго надломилось. Овечкин прорвался по правому краю, сделал шикарную передачу на Оши, тот в касание Бэкстрему, швед забил. Не опозорился, как в предыдущей игре. Когда после блестящего паса Овечкина не попал с трех метров в пустые ворота. Кузнецова не было ни видно, не слышно. Зато "отличился" Орлов. Клоун ! В одном моменте создал из ничего голевой момент у своих ворот, отдав пас через пятачок. В другом из него клоуна сделал Кейн, обведя, как манекен, и выйдя один на один с Холтби. Вратарь чудом отбил, причем шайба от плеча попала в штангу. Проход Кейна стал украшением игры. Жаль, что не забил. И хорошо, что не забил. Но какой мастер ! Игрочище ! Как и Холтби. Несомненно в декабре и январе Холтби стоит лучше всех вратарей в НХЛ. Вашингтон вышел на приличный уровень. И главная заслуга в этом Холтби. Когда в воротах такая стена, то у команды появляется дополнительная уверенность. Еще бы прежняя уверенность к Овечкину вернулась. Но этого не хочет Тротц. Поэтому прежнего Сашу мы будем видеть только моментами. А жаль...
06:20
Sправедливый
Да сколько можно уже это терпеть! Долой Тротца! )))
06:07