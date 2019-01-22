"Вашингтон" провел два собрания после пяти поражений подряд

Игроки и тренерский штаб "Вашингтона" провели собрание после пятого поражения подряд. В воскресенье "Кэпиталз" уступили "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:8).

В последних четырех играх "Вашингтон" забросил только одну шайбу. В матче против "Чикаго" оборона "Кэпиталз" развалилась, и действующие чемпионы впервые в сезоне пропустили восемь шайб за игру.

На собрании в понедельник тренер команды Тодд Рирден и его помощники на видео показывали игрокам, где именно были допущены ошибки. По этой причине тренировка началась на полчаса позже.

- Некоторые из ошибок, которые мы совершали, были очень серьезными, - приволит пресс-служба НХЛ слова Рирдена. - Нам надо разобраться с ними всем вместе, игрокам, тренерам. У нас с собой была нарезка, с помощью которой мы хотели показать, что нам надо сделать, как поступить… Собрание у нас было назначено в любом случае. Мы потратили чуть больше времени, чем планировали, чтобы все поняли, в чем нам надо прибавить.

Также сообщается, что было еще одно собрание - игроки команды собрались за закрытыми дверьми на короткое время сразу после поражения от "Чикаго" в воскресенье.

С 16 ноября по 29 декабря минувшего года "Вашингтон" одержал 16 побед и потерпел три поражения. Однако с тех пор "Кэпиталз" выиграли только три матча, а проиграли восемь, в том числе, пять последних. Команда впервые терпит пять поражений подряд с 2014 года (26 октября - 4 ноября). Шесть матчей подряд она проигрывала в последний раз в январе 2014 года. Тогда "Вашингтон" провалил семь игр.

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