"Вашингтон" пропустил пять шайб подряд и проиграл "Нэшвиллу", Овечкин снова не забил

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Нэшвиллу" (3:6).

По ходу встречи "Столичные" вели со счетом 2:0 и 3:1, но в середине второго периода пропустили три шайбы за пять минут. Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.​

Безголевая серия капитана "Вашингтона" Александра Овечкина достигла шести матчей. В последний раз российский форвард забивал 15 декабря, в домашнем матче с "Баффало". Интересно, что в четырех из шести встреч, в которых Овечкин не забивал, "Вашингтон" выиграл. В текущем сезоне 33- летний нападающий сыграл в 38 матчах, в которых набрал 45 (29+16) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Нэшвилл" - 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

Голы: Кемпны - 4 (Бэкстрем), 4:33 - 1:0. Врана - 12 (Карлсон, Кузнецов), 8:45 - 2:0. Гримальди - 2 (Риналдо, Экхольм), 9:08 - 2:1. Стивенсон - 5 (Смит-Пелли, Холтби), 28:22 - 3:1. Саломяки - 3 (Бонино, Экхольм), 29:57 - 3:2. Джохансен - 7 (Йоси), 31:59 - 3:3. Годро - 3 (Гримальди, Смит), 34:30 - 3:4. Эллис - 4 (Джохансен, Арвидссон), 50:35 - 3:5. Арвидссон - 9 (бол., Джохансен, Фиала), 58:00 - 3:6.

Вратари: Холтби - Ринне.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 25 (9+10+6) - 34 (11+15+8).

Наши: Кузнецов (19.21/2/0), Овечкин (21.04/4/-1), Орлов (21.04/0/0) - -.

31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.