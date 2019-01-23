"Вашингтон" проиграл в овертайме "Сан-Хосе", несмотря на 4 очка Овечкина

"Вашингтон" на своем льду в овертайме проиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:7 ОТ). На 2-й минуте овертайма Томаш Хертл забросил победную шайбу.

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Его соотечественник и одноклубник Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка.

"Вашингтон" потерпел шестое подряд поражение и идет на 4-м месте в Восточной конференции, а "Сан-Хосе" прервал трехматчевую серию поражений и занимает 2-е место в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Сан-Хосе" - 6:7 ОТ (3:2, 2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Павелски - 27 (Майер, Бернс), 0:12 - 0:1. Овечкин - 34 (бол., Бэкстрем, Оши), 10:41 - 1:1. Бураковски - 6 (Стивенсон, Бойд), 12:11 - 2:1. Хертл - 20 (бол., Павелски, Торнтон), 14:27 - 2:2. Оши - 15 (Овечкин, Карлсон), 15:19 - 3:2. Кейн - 20 (Майер, Бернс), 20:52 - 3:3. Кузнецов - 9 (Врана, Уилсон), 22:53 - 4:3. Овечкин - 35 (Бэкстрем, Оши), 25:41 - 5:3. Кутюр - 19, 34:39 - 5:4. Овечкин - 36 (Врана, Кузнецов), 45:52 - 6:4. Хертл - 21 (бол., Павелски, Кутюр), 50:02 - 6:5. Кейн - 21 (Хертл, Павелски), 59:59 - 6:6. Хертл - 22 (Кутюр), 61:48 - 6:7.

Вратари: Холтби - Джонс (58:15 - 59:59).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 39 (14+12+11+2) - 43 (15+13+13+2).

Наши: Кузнецов (18.38/5/+1), Овечкин (20.28/5/-1), Орлов (21.56/1/+1) - -.

23 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео