"Вашингтон" проиграл "Торонто", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

"Торонто" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тайлера Бозака. Форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забили по одному голу в этой встрече. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 50 секунд. В составе хозяев дебютный матч в Кубке Стэнли сыграл защитник Никита Зайцев.
Эта победа позволила "Торонто" повести в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится на площадке "Мэйпл Ливз" 20 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
"Торонто" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бэкстрем - 2 (Шмидт, Оши), 2:43 - 0:1. ОВЕЧКИН - 2 (Бэкстрем, Оши), 4:49 - 0:2. Мэттьюс - 1 (Райлли), 14:08 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 1 (Юханссон, Уильямс), 25:39 - 1:3. Кадри - 1 (Комаров), 35:13 - 2:3. Нюландер - 1 (Мэттьюс, Хаймэн), 39:20 - 3:3. Бозак - 1 (бол., Кадри, Райлли), 61:37 - 4:3.
Вратари: Андерсен - Холтби.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 28 (10+8+9+1) - 26 (7+15+3+1).
Наши: Зайцев (20:22/1/-2) - Овечкин (15:08/5/0), Кузнецов (17:01/2/0), Орлов (22:50/2/0).
Торонто. Air Canada Centre.
Счет в серии: 2-1 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ).
igogohruhru
Тротц прав переломный момент был когда ничего не смогли за целых 2 минуты 5 на 3. Пацаны поняли что бояться нечего
11:20
inspire
Werewolf .....молодые почувствовали запах крови )))) ================= во, отлично сказано )))
11:17
Werewolf
Айртон) spetrov Поверь, я знаю очень много болельщиков сборной России, которые считают что Овечикн бесполезный игрок и сборной не нужен.))_________Да об этом даже ура-патриоты писали после ЧМ
11:16
inspire
fifa_guru Скоро комментов тут будет больше, чем в новости победы спартака над зенитом ))) =============== ))) было бы удивительно, если б было наоборот .... все таки содержание игры определяет уровень ее болельщиков, а умных людей в России больше )))
11:15
Werewolf
fifa_guru_____На стороне вашиков опыт и мастерство, на стороне торонты молодость, силы, кураж и ......следующая игра дома, если цепанут ее, то полный швах вашикам......в три победы подряд я уже не верю.....По сути, вашики облажались отдав домашнюю игру.....молодые почувствовали запах крови ))))
11:14
inspire
spetrov inspire, почему именно ближайший? Пока только 2:1 и они ведут. Возможное поражение только лишь уравняет ситуацию. ================ я думаю, что если кепс выиграет, а если еще на тоненького и вопреки, то пацаны сломаются, кепс дальше возьмет свое ... ИМХО конечно
11:10
Айртон)
spetrov Поверь, я знаю очень много болельщиков сборной России, которые считают что Овечикн бесполезный игрок и сборной не нужен.))
11:09
fifa_guru
Скоро комментов тут будет больше, чем в новости победы спартака над зенитом )))
11:07
Werewolf
Vasek Упёртый русский, Звено Сани не играло против звена Сида - это сильно! А трик Оши из звена Овечкина и минус 4 у Сида - это как?????? --------------- серия была из 6 игр. Например, в последней игре серии Ови выходил против звена FEHR-KUNITZ-MALKIN (36.26% времени игры в равных составах, против звена Кросби - 16.48%)... на dobberhockey в разделе LINE MATCHUPS можно посмотреть кто против Ови выходил в той паре в последних трех играх серии. Раньше, в том числе когда был трюк Оши в первой, не посмотришь, но все равно нельзя сказать, что Ови выходил исключительно против звена Кросби._________А чего смотреть то? Даже полудурок просто глянет стату и увидит - у Саши 3 очка в равных составах, остальные в большинстве....... Просто у упертого своя статистика. Он и 1000 очков считал не за количество матчей а по дням )))))) Т.е. у него игрок который за 82 игры набрал 50 очков в сезоне будет круче игрока, который набрал за 40 игр 49 очков, а потом сломался )))))))
11:07
fifa_guru
Vasek по игрокам Коламбуса согласен.. Как вчера Кросби при победной атаке, крутился за воротами с шайбой, а Дубински вместо того, чтобы поглядеть назад кто есть из соперников и перекрыть направление паса на игрока, синхронно крутился перед воротами тоже ))
11:06
.BattleFish.
Весёлый© Оказывается, есть версии, что у Сегина были романы с женами других игроков по раздевалке----------сложно комментировать, но вброс классный, может с одной если только, а не во множественном числе, а то это уже не Boston Bruins, а Boston Brothels получается!))) В пользу этой версии кстати говорит плакат двух девочек на игре Бостона (давно) где большими буквами было написано, что они делали Тайлеру "очень хорошо" в паху во время учебы в колледже!!
11:02
spetrov
inspire, почему именно ближайший? Пока только 2:1 и они ведут. Возможное поражение только лишь уравняет ситуацию.
11:02
spetrov
Айртон, там специально для тебя в новостях --- Известный в прошлом нападающий "Вашингтона", а ныне комментатор Алан Мэй считает, что нападающий Александр Овечкин должен получать больше игрового времени. Других же игрков, по его словам, нужно, напротив, сажать на скамейку запасных. Сегодня Овечкин сыграл только 15 минут. Этого явно мало. Неважно, был ли овертайм или нет. Он – лучший игрок и должен играть больше. Он должен приносить пользу на льду. То же самое могу сказать про Никласа Бекстрема и Ти. Джей. Оши.
11:00
inspire
Айртон) inspire Айртон) Всё очевидно пока в двух парах, Анахайм и Питтсбург, во всех других возможны варианты.) ============ поясни свой вывод? СЛБ может слиться? а Чикаго вытащить? 10:37 -------------------- А почему нет? Потенциально и Минесота и Чикаго сильнее. ======================= потенциально и кепсы сильнее листьев, но я спинным мозгом чувствую, что если кепсы не сломают их в ближайшем матче, то на них скорей всего можно будет крест поставить, у пацанов Бебкока ближайший матч решающий ... практически аналогично, но чуть по другим причинам, дикарям и индейцам уже почти ничего не светит
10:57
Vasek
fifa_guru, а разве не жаль было вчера смотреть как из под клюхи Саада Раст выбил шайбу в ворота?) хотя Серегу было жаль больше. Больше помогал зайти шайбе в ворота --------------- Саада , как и весь Коламбус мне в этой серии не жаль))) Но эт именно он в игре №2 на пустом место гол соорудил. Аткинсон только в 1-м периоде игры №3 блеснул, в первых двух играх вообще ниочём, Дубински дно, привозит часто, спасибо ему за это. Фолиньо некубковый походу. Бобра жаль малость, но он виноват только в 2 шайбах из 12 (во второй игре, когда потерял шайбу за воротами и вчера при первом голе наверное). Оборона у мундиров так себе в целом, играть в 2 пары в первом раунде нельзя. Веренски, конечно, крут! Уважуха, но для него ПО закончился. У Пенс тоже нет в составе главного дефа, но состав в целом глубже и опытнее. Время Коламбуса придет через год-два.
10:57
spetrov
Айртон, тьфу на вас! Смотрел бы ты лучше хоккей, да по игре писал. Вон как люди делают. Тратишь время попусту и свое, и чужое. К тому же так бездарно.
10:57
Весёлый©
.BattleFish. Весёлый© Саад в Коламбусе играет! ____Сорьки, я Шоу имел в виду, обычные разговоры в утренних стримах. Кстати, там можно подслушать интересные вещи, к примеру, что Кьярелли не такой уж и тупой ГМ, что разменял Хэмилтона и Сегина на мешки картошки. Оказывается, есть версии, что у Сегина были романы с женами других игроков по раздевалке, а у Хэми траблы с дисциплиной. Кьярелли - ТОП, азк МакДи!
10:56
Айртон)
Не совсем точно поняли мою мысль. Выкладываться нужно, но как игроки уже состоялись и всё доказали, даже если ничего больше не выиграют. Ибо есть и другие претнденты на выигрыши, всё выиграть невозможно.
10:55
.BattleFish.
Весёлый© Саад в Коламбусе играет!____________Бэттл вроде настаивал, что Саад и Шоу ниочинь.--------Так и есть, где очень то!? Шоу типичный рубака и диджей штраф бокса, Саад может сколько угодно очков набрать (что у него очень тяжело получается и в регулярке и ПО), но команду в ПО не вытащит, там все будет зависеть от Фолиньо, Аткинсона и Дуба! Как то так!
10:52
Весёлый©
Ну и Смоуку стоило бы поменьше лолить насчет того, что "Кейн и Тэйвз уже всё и всем доказали". По его логике, Бержеронке незачем выходить на каждое вбрасывание, ведь кубков он назавоевывал уже за карьеру и процент хороший с Corsi обеспечил. Однако же вроде же есть слово - профессионалы. Это то самое слово, которым тот же Федс мотивировал очередной неприезд в сборную, предпочитая залечивать болячки после сезона.
10:51
Vasek
Упёртый русский, И смешат вроде серьезные иногда люди вроде Васька и пр. Вы статистику Тейвза, Кейна и Кита посмотрите кубковых их сезонов и сравните с нынешней! Это же будет небо и земля! Именно эти ребята сдулись, это очевидно. Это - главное в поражениях Чикаги в ПО двух последних лет. Хотя два А тоже не выделяются, что уж там, ни одного очка в серии... Обидно, конечно. Артемий под давлением теряется, получается... Надо исправлять ся ------------------ хоккей командный вид спорта. Тойвз, Кейн и Кит сдулись не только потому, что всё выиграли и расслабились (мобыть из-за этого тоже немного), а потому, что в клубе играют 2 полных звена ноунэймов, у которых Кубковый опыт одна серия или никакого. У Нэшвилла нет чемпионов в составе и они голодны до побед. Ты будто эту команду и её игроков вообще в расчет не берешь, анализируя Чикаго.
10:50
fifa_guru
*Раст
10:48
fifa_guru
Vasek а разве не жаль было вчера смотреть как из под клюхи Саада Раск выбил шайбу в ворота?) хотя Серегу было жаль больше. Больше помогал зайти шайбе в ворота
10:48
Весёлый©
Упёртый русский Вы статистику Тейвза, Кейна и Кита посмотрите кубковых их сезонов и сравните с нынешней! ___ Как ни странно, согласен с УРом, что нонсенс само по себе и быть не может, потому что. Когда Еронко писал свой вариант 100 лучших игроков, предлагал заменить кого-нибудь из нынешних звезд Чикаго Бобом Гейни (5 КС и 4 Селке все-таки).
10:47
Весёлый©
Vasek пришлось уйти Сааду и Шоу, пришлось менять Биккеля, а с ним и Теревяйнена. ___ Да, я помню то обсуждение. Бэттл вроде настаивал, что Саад и Шоу ниочинь. Саада, кстати, в Монреале не очень любят почему-то.
10:44
Айртон)
spetrov Ты сам хамишь людям, и чего то ещё хочешь?)) Не согласен с моими тезисами, ну и ради бога, выскажи своё мнение по вопросу, а люди пусть останутся при своём
10:43
igogohruhru
Пересмотрел матч в записи, особенно смены Овечкина. Слаб в защите, по сути при нем пятерка играет в меньшинстве. Он конечно присутствует, ездиет из угла в угол, может иногда долбануть кого, но не более того. Не может не отнять у соперника шайбу не хотя бы помешать им разыгрывать. Похоже Троц старался его менять как только шайба терялась поэтому у него и вышло немного игрового времени. При этом Бекс и Оши иногда оставались защищаться с кем-то еще. Помнится в прошлом году Ска выгнал Ковальчука за один эпизод, когда тот не отработал в защите. Овечкин играет так в защите всегда. Спасибо ему конечно за гол, но при такой динамичной игре узкоспециализированный форвард не самое лучшее.
10:43
Vasek
Упёртый русский, Звено Сани не играло против звена Сида - это сильно! А трик Оши из звена Овечкина и минус 4 у Сида - это как?????? --------------- серия была из 6 игр. Например, в последней игре серии Ови выходил против звена FEHR-KUNITZ-MALKIN (36.26% времени игры в равных составах, против звена Кросби - 16.48%)... на dobberhockey в разделе LINE MATCHUPS можно посмотреть кто против Ови выходил в той паре в последних трех играх серии. Раньше, в том числе когда был трюк Оши в первой, не посмотришь, но все равно нельзя сказать, что Ови выходил исключительно против звена Кросби.
10:42
fifa_guru
Werewolf еще вчера порывался написать тебе, что если вашики пройдут, то их третье звено с коннолли и дураковски выдает игру 1 из 7. посмотрел сегодня игру немного - еще раз убедился. Очень слабо. и это их катали третье звено торонто) (поэтому если выйдут все же вашики - то кессела можно оставить и во втором звене))). Во втором периоде не реализовать 5 на 3.. так бы 4-1 и намного проще было б. а молодняк наоборот поверил в себя и пошел вперед отыгрываться. в прошлом матче овечкин не решил 1 на 1, в этом кузнецов в пустые. итого имеем: тренерские ошибки (3 звено, розыгрыш большинства и правильный настрой и индивидуальный подход к игрокам) плюс технические огрехи и упущенные голевые моменты игроков. После таких игр с ОТ вашики могут и сломаться
10:42
Айртон)
inspire Айртон) Всё очевидно пока в двух парах, Анахайм и Питтсбург, во всех других возможны варианты.) ============ поясни свой вывод? СЛБ может слиться? а Чикаго вытащить? 10:37 -------------------- А почему нет? Потенциально и Минесота и Чикаго сильнее.
10:41