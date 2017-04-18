"Вашингтон" проиграл "Торонто", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

"Торонто" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тайлера Бозака. Форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забили по одному голу в этой встрече. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 50 секунд. В составе хозяев дебютный матч в Кубке Стэнли сыграл защитник Никита Зайцев.

Эта победа позволила "Торонто" повести в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится на площадке "Мэйпл Ливз" 20 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Торонто" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бэкстрем - 2 (Шмидт, Оши), 2:43 - 0:1. ОВЕЧКИН - 2 (Бэкстрем, Оши), 4:49 - 0:2. Мэттьюс - 1 (Райлли), 14:08 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 1 (Юханссон, Уильямс), 25:39 - 1:3. Кадри - 1 (Комаров), 35:13 - 2:3. Нюландер - 1 (Мэттьюс, Хаймэн), 39:20 - 3:3. Бозак - 1 (бол., Кадри, Райлли), 61:37 - 4:3.

Вратари: Андерсен - Холтби.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 28 (10+8+9+1) - 26 (7+15+3+1).

Наши: Зайцев (20:22/1/-2) - Овечкин (15:08/5/0), Кузнецов (17:01/2/0), Орлов (22:50/2/0).

Торонто. Air Canada Centre.

Счет в серии: 2-1 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ).