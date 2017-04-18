"Вашингтон" проиграл "Торонто", несмотря на голы Овечкина и Кузенцова

"Торонто" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тайлера Бозака. Форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забили по одному голу в этой встрече. Защитник Дмитрий Орлов провел на лаьду 22 минуты 50 секунд. В составе хозяев дебютный матч в Кубке Стэнли сыграл защитник Никита Зайцев.

Эта победа позволила "Торонто" повести в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится на площадке "Мэйпл Ливз" 20 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Торонто" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Наши: Зайцев (20:22/1/-2) - Овечкин (15:08/5/0), Кузнецов (17:01/2/0), Орлов (22:50/2/0).

Счет в серии: 2-1 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ).