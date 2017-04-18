"Вашингтон" проиграл "Торонто", несмотря на голы Овечкина и Кузенцова

"Торонто" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тайлера Бозака. Форварды "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забили по одному голу в этой встрече. Защитник Дмитрий Орлов провел на лаьду 22 минуты 50 секунд. В составе хозяев дебютный матч в Кубке Стэнли сыграл защитник Никита Зайцев.
Эта победа позволила "Торонто" повести в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится на площадке "Мэйпл Ливз" 20 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
"Торонто" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Наши: Зайцев (20:22/1/-2) - Овечкин (15:08/5/0), Кузнецов (17:01/2/0), Орлов (22:50/2/0).
Счет в серии: 2-1 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ).
mikha1
Кажется перехвалили 3-4 звенья Вашингтона или они перегорели. 2-й матч подряд привозят. Да и первые не без косяков. Когда забивал Кадри Овечкин неизвестно чем занимался, стоял в сторонке курил. Опять сыграл всего лишь 15 минут, меньше всех в двух первых звеньях. Тротц, он свежее уже не станет! Зачем надо было в регулярке сокращать его игровое время, если и в плей-офф он играет по 15-18 минут в основное время? Или его готовят специально к ЧМ?
05:17
Sправедливый
"Торонто" с победой! Браво Маэстро!!!
05:16
Adios Amigos R...
И так бывает. Жаль, Бозак победную забил, а не Мэттьюз или Нюландер, так было бы эпичней...) Вполне возможны, кстати, семь матчей в этой серии, а кто бы мог подумать...
05:16
Монте-Кристо(Мститель) .
Тот маразм, что проявляет Вашингтон, невозможно объяснить словами. Все проблемы столичных исходят от них самих. И виной тому Тротц ! Он действует не по ситуации, а находится в плену своих навязчивых идей. Повторяю, лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов. Почему плохой защитник Шаттенкирк играет в паре с медлительным пенсионером Орпиком ? Почему Шаттенкирк вообще играет ? Это Троянский конь в составе Вашингтона. Который тупит в большинстве и совершенно бесполезен в обороне. Это та ложка дегтя, что портит бочку меда. Почему Вашингтон поведя 3:1, упустил преимущество ? Виной тому Шаттенкирк и Тротц. Сегодня Торонто играло неважно. Отсутствовал азарт и не было диких скоростей, действовали на морально-волевых. Но столичные играли еще хуже. Один бросок в третьем периоде за 15 минут. Всего три за двадцать. Есть претензии и к Кузнецову. Обязан был Женя решать судьбу матча. За 3 минуты до конца третьего периода не попал с полутора метров в пустые ворота. Перекладина. Во втором периоде не использовал выход один на один. Правда, там и сказочник Андерсен сыграл отлично. Овечкин ? Первое звено было сильнейшим у Вашингтона. И солировал Саша. А вот и 4:3. Опять ляп обороны столичных. Любезно дали подправить шайбу на пятачке Бозаку. Зла не хватает. Писал много раз по ходу регулярного чемпионата, что оборона Вашингтона слабая. Что наглядно подтверждает плей-офф. А приобретение Шаттенкирка ее еще больше ослабило. А все новшества, что затеял Тротц, только во вред команде.
05:15
maxcds
Отличный результат. Ибо надо начинать играть, а не буи пинать. Ну и матрасы, 3 или 4 удаления подряд вшам дали - так не делается. особенно в п/о.
05:12
🚀 Русские нагнут весь ми
Тротц = Будро. Лысого в отставку!
05:11