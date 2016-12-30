"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" по буллитам, Овечкин и Кузнецов очков не набрали

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на своем льду в серии буллитов уступил "Нью-Джерси" со счетом 1:2. Победный бросок реализовал нападающий "Дэвилз" Майк Каммаллери. Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Нью-Джерси" – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Паренто – 10, 21:05 – 0:1. Винник – 5 (мен., Бигл, Карлсон), 43:50 – 1:1.

Победный буллит: Каммаллери.

Вратари: Холтби – Кинкейд.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 44 (14+15+11+4) – 27 (8+7+8+4).

Наши: Кузнецов (16:27/3/-1), Овечкин (19:11/4/-1), Орлов (19:48/6/-1) – Калинин (16:16/0/0).

30 декабря. Вашингтон. Verizon Center.