"Вашингтон" проиграл "Монреалю", Овечкин, Орлов и Кузнецов отметились голевыми передачами

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Кэпиталз". "Канадиенс" же удалось прервать серию из трех проигрышей.
Российские игроки хозяев Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Монреаль" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Пачоретти - 13 (бол., Друэн, Галлахер), 27:08 - 0:1. Карлсон - 6 (бол., ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 33:24 - 1:1. Байрон - 13 (Пачоретти, Ержабек), 50:41 - 1:2. Пачоретти - 14 (п.в., Плеканец, Байрон), 58:42 - 1:3. Эллер - 10 (Нисканен, ОРЛОВ), 59:06 - 2:3.
Вратари: Грубауэр (57:43 - 58:42, 58:51 - 59:06, 59:16) - Ниеми.
Штраф: 15 - 13.
Броски: 26 (4+12+10) - 26 (8+7+11).
Наши: Кузнецов (19:20/1/-1), Овечкин (21:06/1/-1), Орлов (20:08/0/0) - -.
20 января. Вашингтон. Capital One Arena.
Mon65
Давно заметил, что после длинных перерывов Вашики начинают в разнобой. И сейчас два поражения подряд. Обычно многие, отдохнувши, рвут и мечут. А Вашики вкатываются в свою нормальную форму через игры. Как Тротцкий организовывает тренировочный процесс? Вроде бы набрали ход, и нате Вам, здрасте. И Саня сдал. Вот нам бы взять и отметить эти длинные каникулы, тогда и толк будет.
08:56
fifa_guru
Весёлый© странно. Маршан - 46 очков за 36 игр(!). отыграл бы все 44 игры, возле Тавареса ошивался бы счас, не меньше. У Гецлафа 26 очков за 22 игры, у Кросби 50 очков за 48 игр. Больше 1 очка за игру в среднем. О чем они?))
08:12
Весёлый©
Если посмотреть последние 5 минут матча, то можно убедить себя в мысли, что у АО еще не пропало желание играть в хоккей, там попытки командных взаимодействий, борьба за шайбу, потеря, приведшая к эмпти-нету, и спасение от второго эмпти-нета. Но есть нюанс. Это первая победа топ-Ниеми, начиная с апреля (!) прошлого года. Сыграно 10 матчей, сменено три клуба. Кстати, недавно читал статейку от THN, о пяти игроках, которые по их ожиданиям, прибавят во второй половине сезона. Маршан, Пачиоретти, Гецлаф, Кросби, Бишоп. Казалось бы, очевиднее некуда, но всё же.
07:42