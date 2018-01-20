"Вашингтон" проиграл "Монреалю", Овечкин, Орлов и Кузнецов отметились голевыми передачами

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Кэпиталз". "Канадиенс" же удалось прервать серию из трех проигрышей.

Российские игроки хозяев Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Монреаль" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Пачоретти - 13 (бол., Друэн, Галлахер), 27:08 - 0:1. Карлсон - 6 (бол., ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 33:24 - 1:1. Байрон - 13 (Пачоретти, Ержабек), 50:41 - 1:2. Пачоретти - 14 (п.в., Плеканец, Байрон), 58:42 - 1:3. Эллер - 10 (Нисканен, ОРЛОВ), 59:06 - 2:3.

Вратари: Грубауэр (57:43 - 58:42, 58:51 - 59:06, 59:16) - Ниеми.

Штраф: 15 - 13.

Броски: 26 (4+12+10) - 26 (8+7+11).

Наши: Кузнецов (19:20/1/-1), Овечкин (21:06/1/-1), Орлов (20:08/0/0) - -.

20 января. Вашингтон. Capital One Arena.