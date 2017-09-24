"Вашингтон" проиграл "Каролине", несмотря на передачу Кузнецова

"Вашингтон" в предсезонном матче проиграл на своей площадке "Каролине" - 1:4. Передачу в этой встрече на свой счет записал российский нападающий Евгений Кузнецов, который провел на льду 21 минуту 6 секунд. Александр Овечкин отыграл 19 минут 29 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 21 минуту 58 секунд.

В еще одном поединке "Детройт" разгромил "Бостон" - 5:1. По две шайбы в составе "Ред Уингз" забросили чех Мартин Фрк и датчанин Франс Нильсен.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Вашингтон" - "Каролина" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Чиассон - Уильямс, Кэррик, Гаутье, Фолк.

"Детройт" - "Бостон" - 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Фрк (2), Нильсен (2), Хелм - Кзарник.