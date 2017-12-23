07:39 23 декабря | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Аризоне", несмотря на 2 очка Кузнецова

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"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Вашингтон" в овертайме - 3:2. Победная шайба на счету форварда Клейтона Келлера. Эта победа стала первой для "Койотс" в девяти играх.

В составе "Вашингтона" 21 минуту 2 секунды на площадке провел Евгений Кузнецов. Он набрал 2 (1+1) очка. Александр Овечкин отыграл 21 минуту 21 секунду и нанес 2 броска по воротам. На счету защитника Дмитрия Орлова также 2 броска за 24 минуты 29 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Вашингтон" - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Оши - 11 (Врана, КУЗНЕЦОВ), 25:40 - 0:1. Дворак - 5 (бол., Голигоски, Чикран), 41:28 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 12 (Дьос, Карлсон), 44:32 - 1:2. Фишер - 9 (Келлер, Димерс), 58:59 - 2:2. Келлер - 13 (Доми, Голигоски), 64:33 - 3:2.

Вратари: Уэджвуд (58:47 - 58:59) - Грубауэр.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (5+6+10+6) - 17 (2+9+5+1).

Наши: - - Овечкин (21:21/2/1), Кузнецов (21:02/3/1), Орлов (24:29/2/0).

Глендейл. Gila River Arena.

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КОММЕНТАРИИ (37)
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Упёртый русский

Безик Ну Ок. Давай тебя проверю. По ВК мы совпали. Тампа - Сота выиграет Тампа. ЭО - МК выиграет ЭО. ПП - АД выиграет ПП. НЙР выиграет у ТМЛ. СЛБ выиграет у Ванкувера. Даллас выиграет у НП. ЛА выиграет у СХШ. Возражай.

23:48 23 декабря

bezik

А чего толку говорить. Ставь деньги, это понятнее всяких слов. Он ставит, как и я. Брейкеты всех мы видели в прошлом году. Сегодня я бы на Вашиков ставил за счёт Холтби. Вегас итак Тампа обыграл, хватит и этого

23:01 23 декабря

Упёртый русский

Оборотень. Вот ты пишешь, всех обсираешь, ловишь на слове. А сам даже своё мнение сказать боишься, кто победит - Вегас или Вашингтон. Монте-Кристо вон написал - Вегас. А я скажу - Вашингтон. А ты сиди в кустах и бойся высказать своё мнение...

22:50 23 декабря

Упёртый русский

Вот два сапога пара - Индис с Оборотнем! Или один сапог - кто там его знает! Два любителя ПП - вот она шайка - лейка! Секта...

22:45 23 декабря

Ara

Макди возьмет 1-е место в бомбардирах второй раз, если здоров будет- мой прогноз, а не Кучеров, Стамеска (1 к 26 по месту команд)

20:31 23 декабря

Ara

Вот какая разница супер ты-или не супер- когда команды нету)))

20:15 23 декабря

Ara

Буре,Харитонов, Сушинский, Козлов, Яшин, Петров, Хаванов, Марков, Гончар, Афиногенов,Жамнов, Житник, Кудашов, Николишин, Брызгалов, Кравчук,Подомацкий, Галанов,Коваленко, Миронов, Каменкский - вот позорники - 11-12место- 2000г- СП ( у нас дома) - героев нельзя забывать)

20:11 23 декабря

Ara

Играйте в фентази бесплатно) поймете, что стоит каждый игрок) а то русский не русский) топ не топ) а лучше бабки ставьте на команду хотя бы- не на игрока( а то ОЧ(олимп чемп) или нет- кому какая разница в данный момент)))

19:57 23 декабря

Индисс

Mon65 Стоит только проиграть Вашикам, как появляются сразу как ... Werewolf, Индисс и прочие. Стараются обязательно найти ошибки Сани, всем он им плох. Иногда доходит уже до маразма, играть учат Саню.==============Никогда,слышишь,нигде и никого я не учил ИГРАТЬ в хоккей !Я даже правил хорошо,профессионально не знаю. Покритиковать- с удовольствием! Поэтому мы и "болеем" за свои команды,своих любимых и не очень игроков!И это нормально.А ты что-то путаешь.Это твои обожаемые авторитеты М.-К. и упоротый кидала ,как говорил писатель Довлатов, знают всё-..."и как детей крестить и как девок замуж выдавать"...Врут безбожно,хамят безбожно,позволяют себе всех,в том числе игроков , тренеров и экспертов мирового масштаба поучать,выступают от имени всех российских болельщиков . Кто им поручал? Ты поработай с ними,призови ...,а я ("оборотень" сам ответит!) знаю без тебя как себя вести на форуме, уже большой мальчик.

19:55 23 декабря

Werewolf

Упертый, ты меня обвиняешь в незнании хоккея ))))) А сам не только психологию людей не знаешь, но и читать не умеешь ))))) Я тебя всего лишь спросил - будем смотреть 0,0001% против 50%???? По идее вашики должны быть в 500000 раз сильнее столь лузерной команды ))) ты какой счет ждешь? 10-0 или 15-0 в пользу вшей? )))) Я то как раз назвал вещи своими именами, привел доказательства из матча, а вот ты пустослов )))) Много буков ни о чем ))) Ну как твой кумир))) "Ехать под белым флагом за свой счет - я этого не понимаю!!!!!"...... Через сутки - "Ехать надо по любому!!!" ))))) Такой забавный ))))

19:18 23 декабря

Упёртый русский

Вот оборотень возбудился! Троллить - мастер, а как называют вещи своими именами - так сразу в кусты! Вижу, уверен в победе Вегаса над Вашингтоном вечером, не?

18:47 23 декабря

Werewolf

Упёртый русский______И еще раз разжую для особо упертых. Я не прошу ругать Овечкина, я прошу не гадить на других (тем более по выдуманным поводам).

17:44 23 декабря

Werewolf

Последним в смысле в основное время )

17:32 23 декабря

Werewolf

И я бы хотел от тебя услышать конкретный ответ: Грабауэр лоханулся с последним голом или нет? ))))))

17:32 23 декабря

Werewolf

Упёртый русский Чушня какая то. Так то, Монте-Кристо указал, что лучшим в матче у ВК был Кузя, какие к нему вопросы? А Овечкин играл достойно. Не более и не менее. А Оборотень - затычка, которая любит цепляться к пишущему по разному мелкому поводу. Тролль, болеющий за ПП, и влезающий на ветку Вашингтона и Аризоны. Вот такие есть тут комментаторы..._______Ты влазиешь на ветку ПП, почему я не могу на ветку вшей влезть? Потому что ты так сказал? Я говорю не за конкретный матч про Кузю, к тому же посмотри внимательно, он во втором сообщении поправился - Кузя сыграл НЕ хорошо )))))))) Как человек, который сыграл за пол сезона ВСЕГО 4 матча хорошо, может быть в команде лучшим по очкам и лучше того, кто из игры в игру играет "лучше всех"? И кстати, что там на счет 0,0001%? )))))) Посмотрим ночью как будут играть 0,0001% с 50%? ))))))

17:30 23 декабря

Упёртый русский

Чушня какая то. Так то, Монте-Кристо указал, что лучшим в матче у ВК был Кузя, какие к нему вопросы? А Овечкин играл достойно. Не более и не менее. А Оборотень - затычка, которая любит цепляться к пишущему по разному мелкому поводу. Тролль, болеющий за ПП, и влезающий на ветку Вашингтона и Аризоны. Вот такие есть тут комментаторы...

17:13 23 декабря

Werewolf

Mon65 Стоит только проиграть Вашикам, как появляются сразу как ... Werewolf, Индисс и прочие. Стараются обязательно найти ошибки Сани, всем он им плох. Иногда доходит уже до маразма, играть учат Саню. И невдомек им, что несмотря на их ковыряние в носу, Саня самый лучший не только среди русских, но и во всей НХЛ. Вот это их бесит. Именно игры Вашингтона и Овечкина собирают больше всех комментов в России. Все другие звездочки НХЛ могут 1-2 сезона сыграть ярко, а потом потухнут, станут чуть более яркыми на фоне серой массы, да и только. А постоянно горит и пылает только звезда Сани, вот поэтому и любят его мальчишки Канады. И у героя сегодняшней встречи кумиром был и остается Саня. Да, ладно, это удел великих, их или искренне любят, или искренне ненавидят.______Гм...Моня? Ты ли это. Ник даже созвучен ))))) Уважаемый. А почему Моня ищет ошибки у других? Сделай ему замечание тоже, если ты такой справедливый. И почему он учит играть Грабауэра и Кузю? Если ты делаешь мне замечание, сделай и ему.... Или сам страдаешь двуличностью? Я бы и не написал ничего про твоего обожаемого Саню, если бы Мойша ахинею не нес про других игроков. Не стоит принижать других, чтобы на их фоне выпятить своего кумира. Сыграл плохо - так и скажи. а то опять хорош, Кузя лох, грабауэр лох и т.д. Если я ничего не нашел про Бэкстрема, то я и не пишу, если мне не веришь, пересмотри хотя бы расширенные хайлайты и скажи в чем конкретно я неправ ))))) А то буковок много, а дела мало )))) Кстати, у русских мальчишек кумир Саня....потому и у всенародно любимого Шипачева номер 8 наверное? Ой, там еще цифирка есть..... Да как он мог!!!!!! )))) Поверь, и в Канаде, и в России, и в любой другой стране найдутся мальчишки, кумирами которых являются Дацюк, Овечкин, Кросби, да и Макдэвид уже )))))) Если ты этого не понимаешь, то......ну не понимай дальше )

16:51 23 декабря

Werewolf

Индисс Werewolf ...Полуволков опять своей шизой блеснул. НО что взять с короля идиотов ?!)))======= У вшивых поклонников главный показатель мастерства и полезности игрока всегда тот ,который на данный момент лучше у вшей______Как сейчас у капиталз лучший Кузя )))))

16:44 23 декабря

Долго наблюдал за идиотами на эт

Аж прослезился....

16:36 23 декабря

Mon65

Стоит только проиграть Вашикам, как появляются сразу как ... Werewolf, Индисс и прочие. Стараются обязательно найти ошибки Сани, всем он им плох. Иногда доходит уже до маразма, играть учат Саню. И невдомек им, что несмотря на их ковыряние в носу, Саня самый лучший не только среди русских, но и во всей НХЛ. Вот это их бесит. Именно игры Вашингтона и Овечкина собирают больше всех комментов в России. Все другие звездочки НХЛ могут 1-2 сезона сыграть ярко, а потом потухнут, станут чуть более яркыми на фоне серой массы, да и только. А постоянно горит и пылает только звезда Сани, вот поэтому и любят его мальчишки Канады. И у героя сегодняшней встречи кумиром был и остается Саня. Да, ладно, это удел великих, их или искренне любят, или искренне ненавидят.

16:26 23 декабря

Индисс

Werewolf ...Полуволков опять своей шизой блеснул. НО что взять с короля идиотов ?!)))======= У вшивых поклонников главный показатель мастерства и полезности игрока всегда тот ,который на данный момент лучше у вшей ,чем у соперников. Даже "лучший снайпер лиги" -это бездарный "политпроект", если он не Овечкин!

15:47 23 декабря

Werewolf

gibson "Это какой-то позор"(с). Два броска в створ в первом периоде. Это как вообще?____Много мимо створа было, штанга была.....

15:19 23 декабря

Werewolf

Монь, блеснул то как раз ты. Грабауэр у него грубо ошибся на последней минуте. Монь, я понимаю возраст, зрение слабовато. Ты или морковку грызи, или к врачу сходи. Пусть тебе оптику покрупнее выпишет. Там подправление шайбы было. Грабауэр на бросок среагировал и начал ногу отрывать ото льда потому что шайба летела по воздуху, а игрок ее опустил подставлением клюхи, шайба прошла под ногой. Пипец ошибка. Как всегда, все плохие, и грабауэр, который до последнего команду в игре оставлял, и Кузя, который играет не хуже Ови, напиши тогда что твой кумир в овере в своем стиле подарил шайбу напу соперника в своей зоне ни с чего просто, и тот без препятствий на вратаря выходил и бросал, скажи спасибо косячнику Грабауэру, который подтер косяк этот. Что ж ты про это не пишешь. Тайминг скинуть для подтверждения? А то он у тебя и тут сыграл хорошо......

15:18 23 декабря

Монте-Кристо (Мститель) .

Полуволков опять своей шизой блеснул. НО что взять с короля идиотов ?!

15:06 23 декабря

gibson

"Это какой-то позор"(с). Два броска в створ в первом периоде. Это как вообще?

14:14 23 декабря

Werewolf

Опять айсикьюшная логика Мони......Кузя не хорош, толку от его действий мало, играл по нормальному в 4 матчах. Овечкин хорош в 8 матчах из 10 у него, но..... очки у Кузи 38 против 37 у Ови, победные шайбы 3 против 4, процент реализации своих бросков 14 против 14,2 (кстати кто там хвалился пару недель назад шестнадцатью?), игровое время 18,58 против 19,17........Эмммм.....так чем же Кузя хуже? Меньше бестолковой беготни и бросков в никуда? Ах да....у Кузи меньше плюс-минус 1 против 9......вы же этот показатель любите, опять таки но......сегодня у Кузи 2 очка и +1..... У Саши 0 очков и +1......С учетом что Кузя поучаствовал в ОБЕИХ шайбах вшей, кто Ови плюсик добавил? Так то да - отличный показатель игрока ))))))

13:19 23 декабря

Werewolf

maks55555 А вам какая разница кто закинет трешку Саня или Никита?_____Да они на словах только ПАТРИОТЫ, а на деле фаны Ови )

13:07 23 декабря

maks55555

А вам какая разница кто закинет трешку Саня или Никита?

12:22 23 декабря

shurikfromkaragay

Саня Вегасу трёшку закинет. к гадалке не ходи :-)

11:21 23 декабря

fireman32

Недолго осталось Овечкину быть лидером по забитым голам.

11:18 23 декабря