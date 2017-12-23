"Вашингтон" проиграл "Аризоне", несмотря на 2 очка Кузнецова

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Вашингтон" в овертайме - 3:2. Победная шайба на счету форварда Клейтона Келлера. Эта победа стала первой для "Койотс" в девяти играх.

В составе "Вашингтона" 21 минуту 2 секунды на площадке провел Евгений Кузнецов. Он набрал 2 (1+1) очка. Александр Овечкин отыграл 21 минуту 21 секунду и нанес 2 броска по воротам. На счету защитника Дмитрия Орлова также 2 броска за 24 минуты 29 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Вашингтон" - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Оши - 11 (Врана, КУЗНЕЦОВ), 25:40 - 0:1. Дворак - 5 (бол., Голигоски, Чикран), 41:28 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 12 (Дьос, Карлсон), 44:32 - 1:2. Фишер - 9 (Келлер, Димерс), 58:59 - 2:2. Келлер - 13 (Доми, Голигоски), 64:33 - 3:2.

Вратари: Уэджвуд (58:47 - 58:59) - Грубауэр.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (5+6+10+6) - 17 (2+9+5+1).

Наши: - - Овечкин (21:21/2/1), Кузнецов (21:02/3/1), Орлов (24:29/2/0).

Глендейл. Gila River Arena.