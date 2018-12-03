"Вашингтон" проиграл "Анахайму", ведя в счете 5:1. Невероятно!

"Анахайм" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5. Победная шайба на счету шведа Понтуса Оберга. Всего он набрал 3 (2+1) очка, как и Райан Гецлаф (1+2).

Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка, отыграв 19 минут. Александр Овечкин за 24 минуты сделал 1 передачу. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 20 минут и завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Анахайм" - 5:6 (3:1, 2:2, 0:3)

Голы: Бэкстрем - 10 (Овечкин, Карлсон), 0:41 - 1:0. Стивенсон - 2 (Дауд, Яшкин), 6:08 - 2:0. Гецлаф - 8 (Ракелль, Оберг), 9:24 - 2:1. Уилсон - 8 (бол., Карлсон, Кузнецов), 13:19 - 3:1. Кузнецов - 7 (Коннолли), 24:59 - 4:1. Дауд - 4 (Стивенсон, Яшкин), 33:30 - 5:1. Кольяно - 2 (Ларссон, Гецлаф), 34:31 - 5:2. Ракелль - 5 (Хенрик), 35:26 - 5:3. Оберг - 8 (бол., Линдхольм, Каше), 47:16 - 5:4. Линдхольм - 3 (бол., Кеслер, Каше), 49:01 - 5:5. Оберг - 9 (Гецлаф, Шервуд), 54:55 - 5:6.

Вратари: Холтби (58:30 - 59:55) - Гибсон (Миллер, 13:19).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 32 (11+8+13) - 25 (9+9+7).

Наши: Кузнецов (19.11/1/0), Овечкин (24.13/6/0), Орлов (20.07/2/-2) - -.

2 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.