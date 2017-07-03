"Вашингтон" продлил контракт с Кузнецовым

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба "столичных". Контракт россиянина рассчитан на восемь лет, а его сумма составляет 62,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя зарплата 25-летнего форварда будет составлять 7,8 миллиона в год, что является 16-м показателем в НХЛ – он делит это место с форвардом "Рейнджерс" Риком Нэшем.

Кузнецов выступает за "Кэпиталз" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 59 (19+40) очков. В его активе также 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф.