"Вашингтон" продлил контракт с Грубауэром на один год

"Вашингтон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Филиппом Грубауэром. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один год, за который он заработает 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне немец провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 19 побед при проценте отраженных бросков 92,6. Всего в лиге на его счету 66 игр и 51 победа. За "Вашингтон" он играет с 2012 года. Клуб выбрал его на драфте-2010 под общим 112-м номером.