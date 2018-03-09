"Вашингтон" продлил контракт с генменеджером Маклелланом

"Вашингтон" продлил контракт с генеральным менеджером команды Брайаном Маклелланом, сообщает официальный сайт НХЛ. О сроках соглашения не сообщается, а действующий контракт истекал этим летом.
Специалист работает в клубе с 2014 года, под его руководством "Кэпиталз" регулярно попадают в плей-офф и дважды выигрывали регулярный чемпионат. Напомним, что "Вашингтон" не может пройти дальше второго раунда Кубка Стэнли с 1998 года. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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Весёлый©
Для начала посмотрим, как в плей-офф сыграет команда ГМа, которого многие, в том числе и здесь считают лучшим в НХЛ, а потом сравним. В прошлом сезоне даже в КС не заползли, зато сколько хайпа вокруг.
08:07
gibson
Ну если "под его руководством "Кэпиталз" регулярно попадают в плей-офф", то это безусловно успех!
03:32
Монте-Кристо (Мститель) .
Мрак и беспросветность ждут Вашингтон в ближайшие годы. О кубке Стэнли Овечкин может и не мечтать...
23:01 9 марта
maks55555
А его работу, похоже признает успешной владелец, в отличии от работы Фрэнсиса в Каролине))
22:08 9 марта