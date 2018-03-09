"Вашингтон" продлил контракт с генменеджером Маклелланом

"Вашингтон" продлил контракт с генеральным менеджером команды Брайаном Маклелланом, сообщает официальный сайт НХЛ. О сроках соглашения не сообщается, а действующий контракт истекал этим летом.

Специалист работает в клубе с 2014 года, под его руководством "Кэпиталз" регулярно попадают в плей-офф и дважды выигрывали регулярный чемпионат. Напомним, что "Вашингтон" не может пройти дальше второго раунда Кубка Стэнли с 1998 года. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.