17:16 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон": пришлось выполнить все требования Кузнецова - он мог уехать в Россию


 
Евгений КУЗНЕЦОВ.Ва-банк по-столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"

 

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан отметил, что при подписании нового контракта с нападающим Евгением Кузнецовым клубу пришлось учесть все требования 25-летнего россиянина.

Стороны подписали новый восьмилетний контракт на общую сумму в 62,4 миллиона долларов.

По словам Маклеллана, у Кузнецова были большие рычаги влияния, ведь он спокойно мог уехать в Россию на два года, а потом вернуться как неограниченно свободный агент.

– Нам пришлось выполнить его требования, – приводит слова Маклеллана журналист Брайан Макнелли.

 

 

 

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