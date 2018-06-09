"Вашингтон" потратил 100 тысяч долларов на чемпионскую вечеринку

Игроки "Вашингтон Кэпиталз" бурно отпраздновали победу в Кубке Стэнли, сообщает Tmz. Чемпионская вечеринка проходила в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

Хоккеисты потратили около 100 тысяч долларов, которые за них заплатило руководство клуба. Издание добавляет, что на мероприятии присутствовал известный диджей Tiesto. Капитан команды Александр Овечкин провел некоторое время рядом с ним за диджейским пультом.

Напомним, "Кэпиталз" выиграли первый трофей в истории, обыграв в финале "Вегас" (4-1).