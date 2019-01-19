"Вашингтон" потерпел четвертое подряд поражение

"Вашингтон" на своем льду уступил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Это четвертое подряд поражение "Кэпиталз".
Российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Айлендерс" - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Бэйли - 11 (Барзал, Пелеч), 45:08 - 0:1. Клаттербак - 4 (Сизикас, Пелеч), 47:34 - 0:2.
Вратари: Холтби (57:42 - 58:37, 58:42 - 59:47) - Грайсс.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 19 (7+8+4) - 25 (11+9+5).
Наши: Кузнецов (18.54/3/-1), Овечкин (19.48/3/-1), Орлов (21.49/2/0) - -.
19 января. Вашингтон. Capital One Arena.
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