"Вашингтон" пополнился 34-летним защитником "Лос-Анджелеса"

"Вашингтон" и "Лос-Анджелес" произвели обмен, информирует официальный сайт "Столичных". В рамках сделки состав "Кэпиталз" пополнил защитник Том Гилберт, который должен присоединиться к фарму-клубу "Вашингтона" в АХЛ – "Херши".

В рамках сделки 20 процентов (280 тысяч) зарплаты (1,4 миллиона долларов) 34-летнего игрока останется в зарплатной ведомости "Королей", которые взамен при определенных условиях получат выбор в пятом раунде на драфте-2017. Для этого "Вашингтон" должен пройти как минимум два раунда плей-офф, а сам Гилберт должен провести больше 50 процентов матчей. В противном случае "Лос-Анджелес" ничего не получит. В этом сезоне на счету Гилберта 5 (1+4) очков в 18 встречах за "Лос-Анджелес".