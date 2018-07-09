"Вашингтон" показал, как Овечкин наполнил кубок Стэнли черной икрой. Смотрите за реакцией болельщиков

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин 8 июля на частной вечеринке в Москве поел черной икры из Кубка Стэнли. Трофей "Кэпиталз" впервые в истории завоевали в 2018 году. "Вашингтон" в официальном Твиттере опубликовал видео, как Овечкин накладывает черную икру из Кубка, и на болельщиков это произвело сильное впечатление.

Guess what happened next pic.twitter.com/uIjaWvuvCs – Washington Capitals (@Capitals) 8 июля 2018 г.

Olympicpete2000: Неважно, кто выиграет Кубок в следующий раз, Ови с этого момента должен отвечать за все празднования.

MostlyMandy: Надеюсь, кто-то снимает документальный фильм о проделках Ови с Кубком Стэнли.

Впрочем, некоторым видео не понравилось. Возможно, пользователей отпугнул внешний вид черной икры.