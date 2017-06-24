"Вашингтон" подписал восьмилетний контракт с Оши

"Вашингтон" продлил контракт с нападающим Ти. Джеем. Оши, сообщает Monumental Network. Стоимость нового восьмилетнего соглашения составляет 46 миллионов долларов. Отметим, что ранее зарплата 30-летнего хоккеиста составляла 4,175 миллиона в год.
Оши выступает за "Кэпиталз" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков. Также в его активе есть 4 гола и 8 результативных передачи с 13 играх плей-офф.
BREAKING: @TJOshie77 is staying in Washington!– Washington Capitals (@Capitals) 23 июня 2017 г.
Locked in 🔒 for more 8 years!
All the ✒️ details: https://t.co/8BLsoTMloX#RockTheRed #Caps pic.twitter.com/MAPg0ObqRF
Весёлый©
О, как ирландцы могут! (а теперь дружно давайте поноем, что Раду на столько не хотят в Монреале).
06:39
spetrov
Chicago, go home!
01:38