"Вашингтон" подписал восьмилетний контракт с Оши

"Вашингтон" продлил контракт с нападающим Ти. Джеем. Оши, сообщает Monumental Network. Стоимость нового восьмилетнего соглашения составляет 46 миллионов долларов. Отметим, что ранее зарплата 30-летнего хоккеиста составляла 4,175 миллиона в год.

Оши выступает за "Кэпиталз" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков. Также в его активе есть 4 гола и 8 результативных передачи с 13 играх плей-офф.