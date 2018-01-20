"Вашингтон" подписал контракт с 14-летним мальчиком, больным раком

"Вашингтон" заключил контракт с 14-летним мальчиком Уильямом Коди, которой болеет лейкемией, сообщает официальный сайт клуба. Коди поставили диагноз "лейкемия" в 2016 году. Он проходит химиотерапию, курс рассчитан до июля 2019 года.

Контракт с Коди рассчитан на период с 19 по 21 января. Он примет участие в тренировке команды, посетит раздевалку "Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" и будет объявлен в качестве игрока стартового состава.