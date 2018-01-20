"Вашингтон" подписал контракт с 14-летним мальчиком, больным раком

"Вашингтон" заключил контракт с 14-летним мальчиком Уильямом Коди, которой болеет лейкемией, сообщает официальный сайт клуба. Коди поставили диагноз "лейкемия" в 2016 году. Он проходит химиотерапию, курс рассчитан до июля 2019 года.
Контракт с Коди рассчитан на период с 19 по 21 января. Он примет участие в тренировке команды, посетит раздевалку "Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" и будет объявлен в качестве игрока стартового состава.
Last night, @WishMidAtlantic's William Cody signed his contract with #Caps owner @TedLeonsis. Today he'll head to practice with the boys as he gets ready to take the ice on Sunday. #CapsCare #ALLCAPS pic.twitter.com/ZFkGgpTSSe– Washington Capitals (@Capitals) 20 января 2018 г.
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Ara
в стае зверей - добрый поступок на БИС!!!
20:29
Тропическая гемангиома Мовсисяна
кто все? ))) я ночью сплю, как и все нормальные жители европейской части РФ))) Навоз смотрят только торчки с бессоницей и девственники без жен)))
19:47
внеигры
Просто нет слов
19:04
sakusda
вот поэтому все и смотрят НХЛ,а не следят,за судьбами КХЛ-овских птянчуг,которые гоняют за миллионы из одного клуба в другой по 5 раз за сезон
18:55
little racoon
Достойно, что тут скажешь.
18:30