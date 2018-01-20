18:00 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" подписал контракт с 14-летним мальчиком, больным раком

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"Вашингтон" заключил контракт с 14-летним мальчиком Уильямом Коди, которой болеет лейкемией, сообщает официальный сайт клуба. Коди поставили диагноз "лейкемия" в 2016 году. Он проходит химиотерапию, курс рассчитан до июля 2019 года.

Контракт с Коди рассчитан на период с 19 по 21 января. Он примет участие в тренировке команды, посетит раздевалку "Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" и будет объявлен в качестве игрока стартового состава.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Ara

в стае зверей - добрый поступок на БИС!!!

20:29

Тропическая гемангиома Мовсисяна

кто все? ))) я ночью сплю, как и все нормальные жители европейской части РФ))) Навоз смотрят только торчки с бессоницей и девственники без жен)))

19:47

внеигры

Просто нет слов

19:04

sakusda

вот поэтому все и смотрят НХЛ,а не следят,за судьбами КХЛ-овских птянчуг,которые гоняют за миллионы из одного клуба в другой по 5 раз за сезон

18:55

little racoon

Достойно, что тут скажешь.

18:30