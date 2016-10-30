"Вашингтон" победил "Ванкувер", Кузнецов набрал очко

"Вашингтон" взял верх над "Ванкувером" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой матча признан форвард "Кэпиталз" Маркус Юханссон, набравший 3 (2+1) очка. Российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. Лидер гостей Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Вашингтон" – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Юханссон - 2 (Нисканен), 17:57 - 0:1. Уилсон - 1 (КУЗНЕЦОВ, Юханссон), 18:12 - 0:2. Хансен - 2 (Гудбрансон), 19:54 - 1:2. Юханссон - 3 (бол., Оши, Бэкстрем), 28:58 - 1:3. Хорват - 4 (Берчи, Виртанен), 37:17 - 2:3. Оши - 3 (Бураковски, Шмидт), 57:33 - 2:4. Алзнер - 1 (п.в.), 58:42 - 2:5.

Вратари: Маркстрем (58:31 - 58:42) - Грубауэр.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (11+8+6) - 35 (15+11+9).

Наши: – – Овечкин (15:58/4/0), Кузнецов (16:07/1/+2), Орлов (19:17/0/0)

Ванкувер. Rogers Arena.