"Вашингтон" победил "Тампа-Бэй", Овечкин забил гол, Василевский пропустил четыре шайбы

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Тампа-Бэй" со счетом 4:0. Дубль оформил защитник Джон Карлсон. Еще одну шайбу с передачи защитника Дмитрия Орлова забросил нападающий Александр Овечкин. Всего на счету россиянина в этом сезоне стало 24 (15+9) очка в 32 матчах.
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский пропустил все четыре шайбв и был заменен.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Карлсон - 2 (Алзнер, Уилсон), 0:55 - 1:0. Карлсон - 3 (Юханссон, Бэкстрем), 15:42 - 2:0. ОВЕЧКИН - 15 (ОРЛОВ), 30:48 - 3:0. Юханссон - 13 (Бэкстрем), 48:33 - 4:0.
Вратари: Холтби - ВАСИЛЕВСКИЙ (Гудлевскис, 48:33).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 27 (10+10+7) - 23 (2+9+12).
Наши: Кузнецов (13:40/2/0), Овечкин (16:40/3/1), Орлов (18:24/2/2) - Нестеров (15:45/4/-1).
24 декабря. Вашингтон. Verizon Center.
Марио66
Бери выше, Антош - в честь Овечкина П.И. Чайковский еще в 1892 году балет сочинил. "Восьмерка" в дате создания более чем символична.
16:41
🚀 Русские нагнут весь ми
Овечкин - это огромный лев, человек с большим сердцем. Он опередил свое время, и многочисленные биографы еще долго будут изучать все нюансы его выдающейся биографии. Его именем назовут хоккейные школы, стадионы, улицы, города, а в будущем и планеты. Ему будут посвящать стихи, симфонии. Лучшие актеры мира будут биться за право сыграть Александра в блокбастере "Величайший №8", а осужденный за неуплату налогов спекулянт и барыга Монтя нацарапает не одно четверостишие на тюремных стенах в его честь. Первая шайба Овечкина в НХЛ уйдет с аукциона за 50млн$, а клюшки с автографом Овечкина станут самым желанным подарком на Рождество для детей всего мира. №8 навсегда будет выведен из обращения для любых хоккейных команд, равно как и "he fires and he scores" для комментаторов. Музей славы Овечкина станет самым посещаемым музеем мира, и перед каждым официальным матчем хоккейных команд будет звучать гимн-симфония в честь Александра Великого.
13:32
HarryAngel
вот вася напускал пенок
08:17
Sправедливый
«Вашингтон» начал резво, забил быстрый гол и потом играл спокойно и прагматично. Единственное, что я запомнил в первом периоде, помимо голов, то, что Овечкин выделялся своими потерями, но они были безобидны. ))) «Тампа» же была настолько «мертва», что в первом периоде, по сути, ни разу и не потревожила Холтби. Да, в статистике два броска, но один из средней зоны, чтобы смениться, второй – лёгкий наброс в сторону ворот (со страху))) от синей линии возле борта и без помех для вратаря... Ну а второй и третий период - дело те..., нет не техники, дело Тротца. )))
05:56