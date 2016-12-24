"Вашингтон" победил "Тампа-Бэй", Овечкин забил гол, Василевский пропустил четыре шайбы

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Тампа-Бэй" со счетом 4:0. Дубль оформил защитник Джон Карлсон. Еще одну шайбу с передачи защитника Дмитрия Орлова забросил нападающий Александр Овечкин. Всего на счету россиянина в этом сезоне стало 24 (15+9) очка в 32 матчах.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский пропустил все четыре шайбв и был заменен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Карлсон - 2 (Алзнер, Уилсон), 0:55 - 1:0. Карлсон - 3 (Юханссон, Бэкстрем), 15:42 - 2:0. ОВЕЧКИН - 15 (ОРЛОВ), 30:48 - 3:0. Юханссон - 13 (Бэкстрем), 48:33 - 4:0.

Вратари: Холтби - ВАСИЛЕВСКИЙ (Гудлевскис, 48:33).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (10+10+7) - 23 (2+9+12).

Наши: Кузнецов (13:40/2/0), Овечкин (16:40/3/1), Орлов (18:24/2/2) - Нестеров (15:45/4/-1).

24 декабря. Вашингтон. Verizon Center.