"Вашингтон" победил "Сент-Луис" по буллитам, несмотря на промах Овечкина

"Вашингтон" взял верх над "Сент-Луисом" в предсезонном товарищеском матче по буллитам. Основное время встречи завершились при счете 1:1. В составе "Блюз" голом отметился Дмитрий Яшкин, у "Кэпиталз" – Пол Кэри.

Российский форвард "столичных" Александр Овечкин провел на льду 22 минуты 9 секунд, нанес 10 бросков по чужим воротам, но очков не набрал. Он также не реализовал буллит в послематчевой серии. Его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут 37 секунд.

НХЛ

Предсезонный матч

"Вашингтон" – "Сент-Луис" – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0)