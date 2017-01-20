"Вашингтон" победил "Сент-Луис", Кузнецов, Овечкин и Орлов набрали очки

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Сент-Луис" со счетом 7:3.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Его партнер по команде и соотечественник Александр Овечкин отдал два голевых паса. Еще одна результативная передача на счету другого российского игрока - защитника Дмитрия Орлова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Вашингтон" - 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Голы: Бураковски - 8 (Винник, Эллер), 5:37 - 0:1. Бигл - 9 (Винник, Уилсон), 7:41 - 0:2. Шворц - 13 (Штястны, Стин), 20:19 - 1:2. Оши - 16 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 23:47 - 1:3. Коннолли - 8 (Бураковски), 27:33 - 1:4. Юханссон - 15, 27:44 - 1:5. Уильямс - 16 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 33:30 - 1:6. КУЗНЕЦОВ - 6 (Оши, ОВЕЧКИН), 46:20 - 1:7. Стин - 7 (Шворц, Гуннарссон), 50:00 - 2:7. Стин - 8 (Парэйко, Шворц), 56:25 - 3:7.

Вратари: Аллен (Хаттон, 7:41, Аллен, 10:03, Хаттон, 27:33) - Холтби.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 25 (11+8+6) - 18 (7+9+2).

Наши: Тарасенко (18:05/2/-2) - Кузнецов (15:01/2/2), Овечкин (18:12/2/0), Орлов (21:35/0/1).

20 января. Сент-Луис. Scottrade Center.