"Вашингтон" победил "Питтсбург". Овечкин, Кузнецов и Малкин сделали по передаче

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по результативной передаче на свой счет записали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов отметился срезанной в свои ворота шайбой, 23 минутами игрового времени, двумя бросками и показателем полезности "-1". Для него эта встреча стала 300-й в лиге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет голевой пас на Фила Кессела. Свой 800-й матч в НХЛ провел капитан "Пингвинов" Сидни Кросби.

Напомним, что "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Питтсбург" – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Карлсон - 2 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 14:09 - 1:0. Кессел - 6 (Раст, МАЛКИН), 28:26 - 1:1. Оши - 7 (бол., Карлсон, Эллер), 38:09 - 2:1. Стивенсон - 2 (Бэкстрем, Чорни), 53:42 - 3:1. Врана - 4 (п.в.), 57:18 - 4:1.

Вратари: Холтби - Мюррей (56:56 - 57:18).

Штраф: 13 - 17.

Броски: 31 (9+12+10) - 28 (7+9+12).

Наши: Кузнецов (23:01/2/0), Овечкин (21:38/2/0), Орлов (24:12/2/-1) - Малкин (17:25/3/0).

11 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Почему не стоит драться с Ривзом? Видео //

Гол Карлсона с передач Кузнецова и Овечкина. Видео //

Орлов украл у Малкина гол и забил в свои ворота. Видео