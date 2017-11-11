"Вашингтон" победил "Питтсбург". Овечкин, Кузнецов и Малкин сделали по передаче

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей по результативной передаче на свой счет записали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов отметился срезанной в свои ворота шайбой, 23 минутами игрового времени, двумя бросками и показателем полезности "-1". Для него эта встреча стала 300-й в лиге.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет голевой пас на Фила Кессела. Свой 800-й матч в НХЛ провел капитан "Пингвинов" Сидни Кросби.
Напомним, что "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Питтсбург" – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Карлсон - 2 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 14:09 - 1:0. Кессел - 6 (Раст, МАЛКИН), 28:26 - 1:1. Оши - 7 (бол., Карлсон, Эллер), 38:09 - 2:1. Стивенсон - 2 (Бэкстрем, Чорни), 53:42 - 3:1. Врана - 4 (п.в.), 57:18 - 4:1.
Вратари: Холтби - Мюррей (56:56 - 57:18).
Штраф: 13 - 17.
Броски: 31 (9+12+10) - 28 (7+9+12).
Наши: Кузнецов (23:01/2/0), Овечкин (21:38/2/0), Орлов (24:12/2/-1) - Малкин (17:25/3/0).
11 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
Почему не стоит драться с Ривзом? Видео //
Гол Карлсона с передач Кузнецова и Овечкина. Видео //
Орлов украл у Малкина гол и забил в свои ворота. Видео
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Филип Кессел
Монте-Кристо (Мститель) .
Поражен достижением Холтби. 200 побед в 319 играх. Второй результат в истории НХЛ. Рекорд у Драйдена. Но тот Монреаль кубок Стэнли несколько раз брал.
06:22
Монте-Кристо (Мститель) .
Орлов в своем репертуаре. Забил свой фирменный гол. Кузнецов, как всегда бесполезен. Поздравляю Бэкстрема. Набрал первый результативный балл в восьми матчах. Вашингтон должен опять благодарить Холтби. Не будь его, то Вашингтон бы и очка в этом сезоне не набрал с такой безобразной игрой в атаке. Даже мертвые команды, как сегодняшний Питтсбург, не обыграл бы.
06:18
Якут Хан
Импотенты победили безяйцевых)))))
06:14
Монте-Кристо (Мститель) .
Самый бесполезный в Питтсбурге - это Кросби. Надо пингвинам от этого балласта с зарплатой в 10 миллионов избавляться.
06:14
Sправедливый
Весёлый© В целом, очень и очень скучно, всё, что происходило, мы уже когда-то видели, ничего нового. Даже сожалею, что часть трансляции со звуком смотрел именно этот матч, а не параллельный Торонто - Бостон. --------------------------- Вот, вот, я тоже пожалел. Зачем в Вашингтон тянуло... Хорошо хоть концовку игры в Торонто посмотрел, где, кстати, Марнер зарешал. Сообщи об этом "пионеру", а то он волновался. )))
06:09
Весёлый©
В целом, очень и очень скучно, всё, что происходило, мы уже когда-то видели, ничего нового. Даже сожалею, что часть трансляции со звуком смотрел именно этот матч, а не параллельный Торонто - Бостон. Кессел должен проставиться перед Орловым - гамбургер или хот-дог. Кузя - диспетчер (но временами, чтобы тут ни говорил Граф), 2 момента запороли в большинстве сразу после первого перерыва после его передач. Летанг в своем репертуаре - двойной малый на ровном месте. У О'Ши такой контракт, потому что умеет клюшку после бросков подставлять (не единственная попытка в матче) - Вашингтон пытается внести разнообразие в атаке (шутка юмора). Кросби и Малкина не встречал.
06:05
Индисс
Сид не играет-команда сыпется!?
05:54