"Вашингтон" победил "Филадельфию", Оши и Врана сделали по дублю

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. По дублю в этой игре сделали Ти Джей Оши и Якуб Врана.
Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отыграли по 22 минуты, защитник Дмитрий Орлов - 23 минуты.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Филадельфия" - 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы: Уилсон - 13 (Врана), 4:21 - 1:0. Ворачек - 11 (Линдблум), 9:28 - 1:1. Оши - 12 (Эллер, Карлсон), 29:19 - 2:1. Врана - 13, 31:22 - 3:1. Врана - 14 (бол., Бойд, Карлсон), 35:55 - 4:1. Симмондс - 13 (Ворачек, Кутюрье), 56:33 - 4:2. Жиру - 14 (Кутюрье, Ворачек), 59:53 - 4:3. Оши - 13 (мен., п.в.), 59:57 - 5:3.
Вратари: Копли - Маккенна (55:41 - 56:33, 56:42 - 57:04, 57:11 - 57:56, 58:48 - 59:57).
Штраф: 15 - 23.
Броски: 26 (4+13+9) - 40 (11+12+17).
Наши: Кузнецов (22.04/4/0), Овечкин (22.30/5/-1), Орлов (23.04/1/0) - Проворов (26.02/2/-2).
9 января. Вашингтон. Capital One Arena.