"Вашингтон" - "Питтсбург". Составы команд Овечкина и Малкина

Сегодня "Вашингтон" на своем льду примет "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпс" звено Александра Овечкина осталось без изменений. Россиянин сыграет с Евгенией Кузнецовым и Деванте Смит-Пелли. Защитник Дмитрий Орлов сыграет в паре с Тэйлором Чорни.
Партнерами форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина будут Джейк Гюнтцель и Фил Кессел.
Напомним, что игра начнется в 3.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Ready to play. 👊 pic.twitter.com/18tnUa8Eno– Pittsburgh Penguins (@penguins) 10 ноября 2017 г.
#Caps lines vs. PIT:– Mike Vogel (@VogsCaps) 10 ноября 2017 г.
18-Stephenson, 19-Backstrom, 77-Oshie
8-Ovechkin, 92-Kuznetsov, 25-Smith-Pelly
13-Vrana, 20-Eller, 43-Wilson
87-O’Brien, 83-Beagle, 39-Chiasson
29-Djoos, 74-Carlson
9-Orlov, 4-Chorney
44-Orpik, 22-Bowey
70-Holtby vs. Murray.#CapsPens
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Филип Кессел
- Тэйлор Чорни
- Деванте Смит-Пелли
- Джейк Гюнтцель
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