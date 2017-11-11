"Вашингтон" - "Питтсбург". Составы команд Овечкина и Малкина

Сегодня "Вашингтон" на своем льду примет "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпс" звено Александра Овечкина осталось без изменений. Россиянин сыграет с Евгенией Кузнецовым и Деванте Смит-Пелли. Защитник Дмитрий Орлов сыграет в паре с Тэйлором Чорни.

Партнерами форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина будут Джейк Гюнтцель и Фил Кессел.

Напомним, что игра начнется в 3.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи